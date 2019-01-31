【海關年結】高鐵西九站、港珠澳大橋錄817宗走私案　涉款百萬元

海關去年共偵破486宗經海、陸及空運渠道走私的案件，檢獲總值逾4.43億元的物品；而涉及瀕危物種的走私案件亦達745宗，較前年大幅上升72%。 另外，隨著高鐵香港段和港珠澳大橋於去年9月及10月相繼開通，兩個口岸分別錄得721及96宗走私案件，並分別拘捕719及96人，走私物品主要為煙、酒、毒品、藥物，以及肉類。

海關關長鄧以海表示，於香港路段方面，香港海關根據「一地兩檢」原則於香港西九龍站及石崗列車停放處同時執勤，運作暢順；惟高鐵西九龍站及港珠澳大橋兩口岸區均錄得走私案件。就高鐵香港段而言，去年錄得721宗案件，海關共拘捕719人，分別132名港人及587名非港人。而檢獲物品則總值44萬元，其中包括煙、酒、毒品、藥物及肉類。

就港珠澳大橋由開通至去年12月31日，共有96宗走私案件，海關共拘捕96人，涉75男和21女，其中42名為港人，另`54名非港人；檢獲物品總值52.6萬元，走私物品種類與高鐵香港段大致相同。

走私瀕危物種個案增

另外，去年涉及瀕危物種的走私案件有745宗，528人被捕，檢獲物品重量超過27萬公斤，較前一年升3.3倍，但物品總值則下降48%。鄧以海指，若扣除前年一宗7000公斤的象牙案件，檢獲物品重量則上升3.8倍，總貨值大致持平。經陸路貨運及空運貨運渠道截獲的走私瀕危物種貨值，亦分別上升4.6倍及48%。

鄧以海表示，當中又以木材、穿山甲及象牙為主。他強調會繼續根據風險評估及情報分析，配以海、陸、空巡查監控，並與漁護署緊密合作，並與內地及海外執法機關的情報交流合作，從源頭堵截走私活動。

鄧以海又指，在走私案件中有39宗案件涉酷刑聲請，較前年下跌3宗案件，其中包括35男，4女，年齡介乎26至54歲。39宗案件分別有17人涉毒品案件、9人涉侵犯知識產權案件、12人涉私煙案件，以及1人涉走私活動被捕；鄧以海形容數字屬低水平。