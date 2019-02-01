【新年求醫】醫管局14間普通科門診提供服務　逾百私家診所開診　

醫院管理局（醫管局）今日（1日）公布，因應公立醫院正處於冬季服務高峰期，將加強普通科門診在新春期間的服務，包括在農曆新年及其後一周（2月4日至17日）增加約3,900個額外診症名額；另外，亦會在年初三（2月7日）加開一間普通科門診診所提供公眾假期門診服務，即合共有14間普通科門診診所（詳見下表）提供服務，以應付市民在長假期前後的求診需要，減輕急症室的服務壓力。

新年期間有14間普通科門診診所提供服務（醫管局提供）

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明醫生表示，公立醫院急症室在新春假期期間亦會如常服務，照顧有緊急醫療需要的病人，他相信急症室的求診人數將會逐步攀升：「一連三天的長假期由下周二開始，根據過往經驗，急症室在假期末段及假期後首個工作天均會出現顯著的求診高峰。市民可透過醫管局網頁或『醫管局與你』手機應用程式，參考各公立醫院急症室的最新等候時間；至於病況輕微的病人，可考慮使用普通科門診或私營基層醫療服務。」



醫管局發言人補充，市民除可透過醫管局網頁內的「冬季服務高峰期」專頁（www.ha.org.hk/goto/wintersurge/tc）及手機應用程式「醫管局與你」查閱各項主要服務數據，包括急症室等候時間、求診人次、內科住院病床佔用率之外，亦可在專頁內的「新春假期求診一站式資訊」了解各私家及慈善團體在新春期間提供的醫療服務。此外，市民亦可致電醫管局資訊熱線2882 4866查詢有關假日普通科門診服務。

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