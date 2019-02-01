浸信會沙田圍呂明才小學被指處理遊學團的帳目混亂再有進一步發展，日前教育局楊潤雄明言，已就事件向學校校董會發警告信；據悉校方將於明日（2月2日）召開特別校董會討論事件。

浸信會沙田圍呂明才小學被揭七年來的遊學團帳目一直不清。（資料圖片）

去年10月，浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）澳洲遊學團帳目混亂事件曝光，校長薛鳳鳴疑將200多萬元澳洲遊學團費用，存入教師文雁菁私人帳戶；及後曾傳出薛鳳鳴欲以辭職平息事件。

及後，沙呂小成立獨立調查小組調查事件，然而調查委員會早前表示，由於面見相關人士及處理文件需時，現階段未能提交報告，而校董會已將有關情況向教育局報告。

校董會通過挽留校長

據悉，雖然獨立調查報告未有依期在今年1月底完成，但在剛過去的1月校董會，已通過決定積極挽留校長，校長亦表示同意留任。然而，在該次會議中，並未有提及任何校董會及校長的承認責任，也不打算作出任何道歉。

帳目混亂事件曝光後，沙田圍呂明才小學校長薛鳳鳴（左）曾交待帳目問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

消息人士：是否挽留校長 校董持兩派意見

然而，校董會內並非一致支持校長留任。事實上，於去年10月的校董會中，雖然當時仍未著手徹查事件，但有校董已提出要全力挽留校長；但有另一派校董認為，校長留任弊遠多於利，惟因校監曾家石以及另一名校董何鏡明曾力挺校長，以致有校董對「挽留校長」感到無奈。

而據悉，針對教育局局長楊潤雄日前表示，已向學校校董會發警告信，要求校方就人事聘用及升遷、處理商業活動及辦遊學團程序等作出檢討，學校將於明天召開特別校董會。