合和「鬼屋」南固臺發展項目　提優化保育計劃　保留旁邊原有樹木

合和實業去年向城規會申請將有「鬼屋」之稱的灣仔南固臺等物業，改劃成住宅項目，涉及約255個住宅單位。當中山坡臺、船街「南固臺」、船街「妙鏡臺」和毗鄰政府土地改劃成「綜合發展區」，並原址保留南固臺歷史建築物，將改建成證婚場所。 發展商日前再向城規會提交發展圖則，當中提及將保留南固臺旁的一棵原有樹木，並將另一棵樹木移植到擬建公園內。

發展商擬保留南固臺旁的樹木。（城規會文件）

有「鬼屋」之稱的灣仔南固臺及一帶物業，於去年被合和實業申請改劃成住宅項目，涉及約255個住宅單位。而當中包括南固臺、山坡臺、妙鏡臺及毗鄰政府土地將改劃成「綜合發展區」，除原址保留被評為一級歷史建築的南固臺外，將預留約2,350平方米的公眾休憩用地，而部分位置更計劃改建成證婚場所。

根據發展商向城規會提交的最新文件，發展商將保留一棵原於南固臺旁邊的樹木，並將另一棵原有樹木移植到南固臺後方的擬建公園內。

南固臺旁原有石牆樹。（資料圖片）

南固臺一帶的物業發展項目糾纏多年，於2008年獲城規會通過合和中心二期的發展計劃，並於2012年與政府達成補地價協議。因應項目範圍內有多棵樹木，包括甚具價值的石牆樹，當時發展商稱將研究樹木保育及移植計劃，並會邀請專家研究保留石牆樹。