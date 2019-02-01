董之英外評觀課時間表疑提早外洩　教育局：正內部調查

仁濟醫院董之英紀念中學被揭發生集體欺凌事件，有網上社交平台群組近日「踢爆」指，教育局去年到學校外評的觀課時間表疑提早外洩，有違指引做法。教育局回覆表示，曾接獲一宗有關外評程序的投訴，將會嚴肅跟進，現正內部調查。 《香港01》昨日經學校向彭綺蓮查詢，但至今未獲回覆。

校長於教師通訊群組提早一日披露外評觀課日期

有網民在昨日於網上Facebook群組「馬鞍山之友 MOSers 」發出帖文，聲稱代董之英現職老師「踢爆」，上載疑似校長彭綺蓮與校內教師群組的對話相片，內容透露教育局於去年10月22日到學校觀課做外評，不過彭疑在此前收到觀課時間表，並經另一名教師在群組發放，促教師做好準備。

根據教育局「校外評核：學校資訊」，「外評隊長會於觀課當天上課前通知學校觀課時間表」，故原則上學校不會在此前收到觀課時間表。

帖文發佈疑似董之英校長彭綺蓮與教師在通訊群組的對話，在外評隊觀課前一日已收到觀課時間表。（網上圖片）

教育局去年12月確認接獲一宗投訴

教育局回覆查詢，確認曾於去年10月到該校進行校外評核，及後接獲一宗有關外評程序的投訴。發言人稱，局方會嚴肅跟進，現正進行內部調查。 局方續指，上述校外評核與近日揭發的懷疑欺凌事件無關。

而根據群組上載的教育局回信指，教育局於去年12月17日接獲投訴，並曾於1月3日與投訴人聯絡。

有網上Facebook群組於昨日發布帖文，指董之英的校外評核觀課資時間表疑似曾提早外洩。（網上截圖）

中學校長：倘屬實情況罕見

中學校長會主席鄧振強表示，學校每年會自我評估校內發展計劃的成效，而教育局則負責校外評核，以「第三者」角度核實學校的自評，並提供改善建議，猶如一項「身體檢查」，但不會為學校「打分」或者「分等級」。

曾擔任外評隊的鄧指，校長在當日早上才會收到外評隊觀課時間表，然後再通知需要被觀課的教師，一般全校有六至七成的老師需要被觀課評核。

他指，觀課時間表於當日才會向學校發放，目的是希望有關教師毋須要為此特別準備，保持平日的教與學方式，由外評隊透過觀課提供改善建議，若然學校提早知道，就會失卻外評的意義。鄧校長表示，從未聽聞觀課時間表會提早外洩，認為若屬實，情況十分罕見。他亦認為外評隊有較大責任遵守指引，確保外評資料保密。

另外，對於該校早前發生的懷疑校園欺凌事件，其辦學團體仁濟醫院董事局表示，已就事件召開緊董事局會議，了解事件始末；將嚴正跟進事件，同時會支持學校作相應改善，檢視現有不足之處，並會額外調撥資源，包括加強學生訓輔及專業社工支援工作，與教育局合作，從不同層面優化學校。