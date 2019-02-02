盧偉聰對警隊「害群之馬」感痛心：明明是警察　做做吓做了賊？

警方日前公布去年的罪案及破案數字，去年香港整體治安持續改善，整體罪案共54,225宗，較前年下跌3.2% ，為1974年以來新低。警務處處長盧偉聰今日（2日）於一電台節目中表示，去年本港大部分罪案數字都錄得跌幅，當中涉及人生安全的嚴重罪行，包括打劫和爆竊案都減少，劫案的數目亦為1969年有紀錄以來最低，形容香港治安情況非常良好。

盧偉聰指，大部分網上騙案和電話騙案，騙徒都是來自外地，要依靠跨境執法部門的提供協助，過程較複雜難作追查。（資料圖片）

盧偉聰指，整體破案率一直維持在四成半左右，盧偉聰指，破案數字較以往輕微下跌，主要為大部分網上騙案和電話騙案，騙徒都是來自外地，要依靠跨境執法部門的提供協助，方可成功破案，惟過程較複雜，加上不少報案人在騙案後的一段時間才作報案，難作追查。

多個不同的項目當中，騙案卻較前一年增加18%。盧偉聰提醒，不少網上騙案，特別為網上情緣騙案的受害人大部為為有學歷、懂英語、有良好職業的女性，呼籲市民於網上認識朋友不久，不要輕易向其「朋友」借出大額金錢，「好多時金額好高，亦試過過億嘅騙案，所以識新朋友，如果樣都未見過，如果問你拎錢要三思，問一問身邊朋友。」並指警方會再加強檢討。

此外，對於去年有45名正規警務人員涉案被捕，包括刑事案及非刑事案，較2017年上升29人，升幅達55%。盧偉國表示，警隊中出現「害群之馬」有感痛心、傷心，又反問「明明是警察，點會做做吓做了賊？」，強調警隊接近99%的同事均為盡力為市民服務，卻因少部分人沾污其形象，強調自己的取態清晰，絕不姑息違法分子。對於有市民質疑警方犯案的數字上升，盧強調，每年約有3萬名市民涉案被捕，但警方從來不會就職業做分類，只是警員犯案時，警方會主動公布而有其觀感，「我哋唔怕批評！」指會為警隊各部分作不同訓練，包括誠信訓練。