民航處年廿八處理近2500航班　創單日新高　涉逾1200過境航班

民航處表示，正值農曆新年航班高峰期，處理航機數量再創新高峰。處方指出，由上月23日至本月2日，已連續11日每日處理超過2,300架次航機，其中昨日（2日）更處理了2,467架次航機，創下單日處理航機數量的新高，以及單日最多過境航班，涉1,241架次。 民航處處長李天柱表示，今年在農曆新年前約兩星期，民航處處理的航機數量已見顯著增幅，增開航班主要前往日韓和內地。

民航處表示，正值農曆新年航班高峰期，處理航機數量再創新高峰。（資料圖片）

民航處指出，根據過往單日處理航機數量紀錄，前年8月24日超強颱風天鴿遠離香港時，機場恢復運作後錄得的2,341架次。直至今年，民航處已於1月18日錄得2,342架次，打破有關紀錄。

過去10天平均每日處理2380架次

不過，隨着農曆新年臨近，處理量更屢創新高。處方指出，於上月24日、25日及2月1日，分別處理了2,359、2,409和2,444架次航機。昨日的處理量再不單創下2,467架次的新紀錄，更創下單日最多過境航班，包括1,226架次航機在香港國際機場升降，以及1,241架次過境航班。

另外，在1月23日至2月2日，即農曆年十八至年廿八期間，民航處平均每日處理約2,380架次航機，包括所有在香港國際機場升降及過境航班，較去年同期每日平均2,265架次，上升約5%。

民航處處長李天柱表示，增開航班主要前往日韓和內地。（資料圖片）

增開航班主要前往日韓和內地

民航處處長李天柱表示，感謝民航處航空交通管制人員面對繁重工作，仍能提供專業高效的航空交通管制服務。他說，今年在農曆新年前約兩星期，民航處處理的航機數量已見顯著增幅，足證航空交通需求殷切。

他又指，航空公司增開的航班主要前往日本、韓國和內地。民航處已因應假期航班需求，調配額外人手當值，確保在農曆新年航班高峰期保持航空交通服務安全和暢順有序。