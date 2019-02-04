梅媽獲批25萬元擺大壽　求增額「派利市」被拒　官：點解要成10萬

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽），因欲補擺91歲大壽，向法庭申請從梅姐的遺產中領取有關費用，法庭今（4日）向梅媽批出約25萬元，讓她於本年3月在「譽宴」擺壽宴，但不批准她以「派利市」為由增加「過年錢」至20萬元。

梅媽覃美金原來過去數年都有擺大壽，今年想請多數圍獲額外款項，但要多十萬「派利市」則被拒。（資料圖片）

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壽宴每圍約9千元

本案申請人為梅媽，答辯人為滙豐信託及妙境佛學會。梅媽今未有現身法庭，只由代表律師提出申請，包括申請從遺產領取25萬元用作在譽宴擺大壽之用，以及申請將「新年錢」加碼至20萬元用以「派利是」。據了解，梅媽將於本年3月擺大壽，每圍約9000元，即梅媽約延開二十多席宴請好友。

今年會邀海外親友出席

滙豐信託一方透露，梅媽過去3年均作出壽宴支出的申請，梅媽於前年及去年分別領取了9.6萬元及15.7萬元擺壽宴，而滙豐不反對有關申請，但要求款項直接支付予餐廳。不過法官質疑為何梅媽今年申請的款項大增，梅媽的代律師則解釋，梅媽今年邀請了海外的親友，比去年多擺4至5圍酒席。

想要多10萬「派利市」被拒

另外，就「新年錢」加碼而言，法官直指原本梅媽每年已可獲達10萬元過年，即是次申請用作「派利市」的款項近10萬元，法官不解為何要派達10萬元利市，妙境佛學會質疑梅媽申請的款項是用在兒子身上。法官終以有關款項沒有理據支持，拒絕申請，但批出擺壽宴的款項。

案件編號：HCMP 2981/2004