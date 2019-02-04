【天文台隨筆】大年初一幾多度？回顧由5度至25度的農曆新年

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

農曆新年就快到了，究竟香港過往的農曆正月初一曾出現過什麼特別的天氣呢？讓我們翻查過往的氣候資料 (註一) :

最冷和最暖的農曆新年：

農曆新年正值香港的冬季，但在2007年2月18日的農曆新年，香港受一股溫暖的海洋氣流影響，天文台當天錄得最高氣溫25.3度，是有記錄以來最暖的年初一。而去年（2018年2月16日）天文台亦曾錄得最高氣溫24.8度，排名第二高。至於最冷的農曆新年，則是1950年2月17日，天文台錄得的最低氣溫只有5.8度。而1996年2月19日的6.9度是第二低，兩者當時均受一股強烈冬季季候風影響。

初二：車公誕。香港的本土習俗，許多善信都會到沙田車公廟去轉風車、拜祭，祈福許願。（資料圖片）

最晴朗和最多雨的農曆新年：

香港的農曆新年遇上萬里無雲並不經常出現，只有在1963年1月25日和最近的2016年2月8日，兩次香港皆受非常乾燥的冬季季候風影響，天文台觀測的日平均雲量均是0%。香港的農曆新年下雨並不算很多。在過去的記錄，有約60年是沒有降雨，只有36年錄得0.1毫米或以上的雨量。天文台在1911年的農曆新年（1月30日）錄得最多雨，總雨量為15.8毫米。

最乾燥和最潮濕的農曆新年：

受潮濕的偏東氣流影響，天文台在2010年2月14日的農曆新年錄得的日平均相對濕度為97%，成為最潮濕的農曆新年。而上面提到的1963和2016年農曆新年則是晴空一片，這兩年也是最乾燥的農曆新年，天文台的日平均相對濕度分別只有29%和52%。

豬年就到了，祝大家諸事大吉、諸凡順遂、豬年好運！最緊要豬年風調雨順！

註一 : 農曆新年的氣候資料包括

1. 氣溫記錄 : 1884-2018 (1940-1946除外)

2. 平均雲量記錄︰1949–2018

3. 平均相對濕度記錄︰1961–2018

農曆新年的詳細氣候資料 : https://www.weather.gov.hk/cis/statistic/ext_festival_lunar_new_year_1st_c.htm

原文：農曆新年天氣回顧

作者：香港天文台黎宏駿