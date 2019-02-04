運輸署「停車拍卡」八達通重複收費涉及30宗交易　正安排退款

運輸署今（4日）表示，因「停車拍卡」電子繳費系統曾故障，有少數以八達通卡繳付隧道費的駕駛人士於人手收費亭拍卡繳費時，被重複收費，至2018年12月31 日為止，發生了30宗重複交易，涉款達337元。 運輸署稱更新電子繳費系統的程式後，有關問題已經解決，明天起將開始退款，有關的持卡人可以自行領取。

運輸署今表示，自政府收費道路及隧道推出「停車拍卡」式電子繳費服務後，有少數以八達通卡繳付隧道費的駕駛人士，於人手收費亭拍卡繳費時，因電子繳費系統未能顯示交易成功，故駕駛人士最後以現金支付費用。

然而經翻查紀錄後，有關的八達通交易已完成，有關的駕駛人士故此被重複收費。而現時經更新電子繳費系統的程式後，有關問題已經解決。

據運輸署資料，30宗重複收費發生於去年5月至8月期間，涉事的隧道分別有海底隧道、青嶼幹線、將軍澳隧道、獅子山隧道、青沙公路及東區海底隧道，涉款由3元至25元不等；總額為337元。

運輸署現正透過八達通卡有限公司安排退款，市民可在運輸署的網頁（https://www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/tunnels_and_bridges/toll_rates_of_road_tunnels_and_lantau_link/stop_and_go_e_payment_service/index.html）了解詳情及受影響的八達通卡號碼。

而受影響的持卡人可由明天早上10時起透過以下途徑領取退款：