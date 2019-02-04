團年飯酒樓半月前訂座已滿　市民：經濟不景無阻歡聚迎豬年

年三十晚為不少人食團年飯的日子，雖然近月經濟不景氣，但無阻市民在團年飯上的花費，酒樓繼續爆滿。有酒樓負責人透露，團年飯酒席半個月已經爆滿，每圍由3,580元至5,888元不等；而食客們則指團年飯一年一次，無論經濟環境如何都不會影響上酒樓吃飯的習慣。

蘇萬誠表示，團年飯每年一次，故不論經濟好壞，客人都願意花錢歡聚。(麥凱茵攝)

內地客比前跌一成

位於旺角的倫敦大酒樓，未到晚上7時已經人頭湧湧，非常熱鬧；未有訂位的街客亦在接待處碰運氣。酒樓副總經理蘇萬誠表示，今日為年三十正日，人流其實已較前兩日的星期六、日少，「今日因都有不少客人需要上班，因此有很客人都提前在星期六、日吃團年飯，做足兩轉！」

佔地兩層的酒樓，於7時半陸續坐滿。蘇萬誠透露今日大約有70圍客人，「由農曆16日開始已經忙過不停。」被問及經濟不景會否影響客源，他笑笑說，團年飯一年一次故經濟好壞，客人都願意花錢，「年尾最後兩個月股市都幾好呀！」

不過，他亦留意到內地自由行客人有輕微下跌約10%，「有了港珠澳大橋等更方便來港，他們辦完年貨就回內地過年，但本地客多，並無影響生意。」