團年飯酒樓半月前訂座已滿　市民：經濟不景無阻歡聚迎豬年

年三十晚為不少人食團年飯的日子，雖然近月經濟不景氣，但無阻市民在團年飯上的花費，酒樓繼續爆滿。有酒樓負責人透露，團年飯酒席半個月已經爆滿，每圍由3,580元至5,888元不等；而食客們則指團年飯一年一次，無論經濟環境如何都不會影響上酒樓吃飯的習慣。
蘇萬誠表示，團年飯每年一次，故不論經濟好壞，客人都願意花錢歡聚。(麥凱茵攝)
內地客比前跌一成
位於旺角的倫敦大酒樓，未到晚上7時已經人頭湧湧，非常熱鬧；未有訂位的街客亦在接待處碰運氣。酒樓副總經理蘇萬誠表示，今日為年三十正日，人流其實已較前兩日的星期六、日少，「今日因都有不少客人需要上班，因此有很客人都提前在星期六、日吃團年飯，做足兩轉！」
佔地兩層的酒樓，於7時半陸續坐滿。蘇萬誠透露今日大約有70圍客人，「由農曆16日開始已經忙過不停。」被問及經濟不景會否影響客源，他笑笑說，團年飯一年一次故經濟好壞，客人都願意花錢，「年尾最後兩個月股市都幾好呀！」
不過，他亦留意到內地自由行客人有輕微下跌約10%，「有了港珠澳大橋等更方便來港，他們辦完年貨就回內地過年，但本地客多，並無影響生意。」
,不少客人表示，不論價錢平貴與否，都會出外吃飯，形容在酒樓吃團年飯已是習慣。(麥凱茵攝)
酒樓吃團年飯因有傳統菜式
今年豬年卻爆出非洲豬瘟，有否令豬肉的來貨價上漲？蘇萬誠稱，活豬供應未有受豬瘟影響，同時客人亦繼續吃豬，「燒肉、乳豬是團年飯不可少的，傳統上也有很多客人會點發財好事（髮菜蠔豉）。」但他也補充，通常過年海鮮的價格會變貴，但客人為求年年有餘故，「都會叫一條斑來吃。」
有連續數十年均前來吃團年飯的區先生表示，年三十晚出外吃飯已經是傳統。任職銀行的他說：「不覺得今年市道差，亦不覺得酒席價錢有太大變化，由阿爺年代已經開始來吃飯。」區先生又指，一家愛到酒樓吃飯是因有傳統菜式，「帶外國朋友來品嚐柚皮、金錢雞等。」
共訂了兩圍的文先生則表示，無論價錢平貴與否，都會出外吃飯，形容做法已是習慣，「最緊要是兩代聚在一起，這樣已經令我很高興。」客人陸太同樣也指，平日上班太忙碌故團年飯必定出外用餐，又謂無留意價錢，反正只是一年一次。