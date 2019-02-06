【豬年2019】劉業強為港求得86號中籤　解曰：家宅不吉、求財不遂

今日(6日)是農曆正月大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早在沙田車公廟按習俗，為香港求籤祈福。他最終求得86號中籤，解曰：「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」。 另外，沙田鄉事委員會為沙田區求得82下籤，解曰：「出入謹慎、凡事小心」。 兩籤均有提及「出入謹慎」，大會解籤師傅在解沙田的籤文時，指「出入謹慎」即運輸事務上要小心。近年，本港運輸基建多波折，包括港鐵沙中線醜聞。

新界鄉議局主席劉業強為本港求得86號中籤（右）； 沙田鄉事委員會為沙田區求得82下籤（左），兩籤解曰均有「出入謹慎」一項。（鄺曉斌攝）

今次是劉業強第四次與鄉紳到車公廟祭祀，並為香港前景求籤。而他今年為香港求得第86號中籤。劉業強先恭賀市民恭喜發財、身體健康。他說為香港求到86籤，屬於中籤，籤文的意思是底子好、有優勢，規劃需要市民支持，支持政府施政，才有更好的明天。

新界鄉議局主席劉業強為港求得86號中籤。（李偉欣攝）

石田為業喜非常， 畫餅將來未見香； 怎曉田耕耘不得， 那知餅食不充腸。

解曰：出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂。大會解籤師傅指，籤文第一句是不錯的籤文，有先天條件，需要政府、市民、大眾共同協力，齊心發展香港。

沙田鄉事委員會則為沙田求得82號下籤。（李偉欣攝）

心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。

解曰：出入謹慎。凡事小心。大會解籤師傅指，沙田主持者會有壓力，各界有不同聲音及意見，但只要合情合理，不受影響，做好本份即可。師傅表示出入謹慎，即運輸事務上要小心！

劉業強過去3年兩度求得上籤 去年發生烏龍求籤​

劉業強過去3年求籤，首兩年均求得上籤，2018年則求得中籤。

不過，2018年卻鬧出求錯籤疑雲，有指當時劉求得的21籤，其實應為41籤，兩者皆為中籤。其中21籤「勸君勿論多和少，寸土原來一寸金」，有意見指似是呼應「土地大辯論」；至於41籤「攝衣欲過灘頭淺，轉計回來怕濕身」，也有人解作交通運差，恰巧這一年高鐵、沙中線工程、港珠澳大橋皆爆發爭議，而沙中線問題更持續發酵至今。

劉業強去年求籤時，發生烏龍事件。（資料圖片／林若勤攝）

發叔2004年起取代官員為港求籤

官紳政要為香港求籤的傳統，其實早見於80年代。當年主要是由民政事務局官員負責求籤，但正式開始年份官方並無紀錄。至2003年，時任民政事務局局長何志平為香港求得下籤：「掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭；實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流。」解曰「凡事不吉」。

及後同年爆發沙士、50萬人上街遊行等大事件。經此一役，由2004年起改由時任新界鄉議局主席劉皇發代替官員為香港求籤，2016年因發叔身體抱恙，改由兒子劉業強接手。

發叔「交棒」前都未能為香港求得上籤，其中5次求得中籤，2次下籤。

車公誕向來被認為十分靈驗，每到年初三「赤口」，均有大批善信到車公廟拜車公，祈求來年行大運。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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