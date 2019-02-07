【豬年2019】陳茂波任賀歲馬嘉賓　兩度被馬迷狂噓「開年」

今日（7日）是農曆年初三赤口，沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，財政司司長陳茂波分別擔任開幕儀式嘉賓及第八場賽事「賀年盃」頒獎嘉賓。 然而，部分馬迷似乎不太滿意財爺，陳茂波在早上出席開幕儀式及下午「賀年盃」頒獎儀式期間，均有馬迷報以噓聲。陳茂波離開時只向在場記者說「恭喜發財、新年快樂」，未有回應有關財政預算案及被噓等提問。

陳茂波在早上出席開幕儀式及「賀年盃」頒獎儀式期間，均有馬迷報以噓聲。（張浩維攝）

出席今年賀歲馬有大量「重量級嘉賓」，除了獲邀出席的陳茂波外，早前在中環食炸雞引起哄動的「A貨金正恩」及「A貨杜特爾特」，今日再度雙雙現身沙田馬場，並主動向傳媒揮手示意。

「A貨金正恩」向記者打趣表示，今日的目標是到沙田馬場巡視、取經：「打算喺北韓搞返個馬會。」

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馬會今日向每位入場人士派發一支「招財筆」及一張24K包金擺件抽獎卡；在賀歲馬期間「加碼」發放合共1.2億元獎金，當中10元一注獨中「三T」正獎，估計彩金可高達1,800萬元。

第八場賽事「賀年盃」成為全日焦點，由莫雷拉策騎的3號馬「魅力知友」在該場賽事奪得冠軍，6號馬「錶之太陽」及3號馬「帝豪寶寶」分別奪得第二及第三名。