港鐵委任包立聲為新工程總監　接替黃唯銘　3月18日起生效

沙中線工程屢被揭醜聞，港鐵時任工程總監黃唯銘於去年8月初辭職，工程總監一職懸空逾半年。港鐵今（8日）宣布，委任包立聲為工程總監及執行總監會成員，任期為3年，並於3月18日起生效。酬金為每年480萬港元。

港鐵今（8日）宣布，委任包立聲為工程總監，並於3月18日起生效。(港鐵提供)

港鐵宣布，包立聲將於3月18日起，擔任港鐵工程總監，負責監督港鐵的香港鐵路網絡拓展項目。包立聲年屆61歲，在項目管理、執行及交付香港、中國內地及英國大型基建及鐵路工程項目方面擁有40年經驗。

港鐵表示，包立聲曾於1992年至2004年任職港鐵，管理多項建造合約至項目竣工，達成了東涌線/機場快綫、將軍澳線及昂坪360的交付；亦曾參予港鐵早期在中國內地的業務發展。包立聲持有英國劍橋大學頒發的文學學士及文學碩士，亦是工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

利申目前並無在港鐵工作

港鐵發出的公告披露，包立聲過去三年並無在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位，以及目前並無在港鐵公司或其附屬公司擔任任何其他職位；與港鐵任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無關連，以及概無港鐵或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中擁有屬《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益及任何淡倉。

港鐵行政總裁梁國權表示，很高興代表港鐵歡迎包立聲加入執行總監會。梁國權又表示，港鐵正面對重重挑戰，冀能憑藉他多年來在各項基建和鐵路項目方面的豐富經驗，帶領工程團隊完成鐵路項目，並符合安全和質量的標準。