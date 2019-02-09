【沙中線】紅磡站三位置缺施工紀錄　盧偉國斥港鐵毀業界聲譽

沙中線工程醜聞不斷，紅磡站再發現南面、北面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄「檢查及測量申請」（RISC Form）逾6成，以及部分鋼筋亦由搭接改為螺絲帽接駁。工程界經民聯立法會議員盧偉國今早（9日）出席電台節目表示，保存工程紀錄是基本守則，對港鐵缺失紀錄且至今仍未尋回感到失望及奇怪，又稱事件令工程界長久建立的聲譽受損。 公民黨立法會議員陳淑莊則指，港鐵未有妥善保存紀錄，惟利用納稅人金錢不斷向承建商支付款項猶如「ATM」。陳續指，沙中線會展站亦懷疑有紀錄缺失，倡引用《立法會(權力及特權)條例》，調查沙中線其他車站情況。 另外，據了解，就紅磡站三處位置缺失RISC Form，警方昨晚（8日）到紅磡站工地搜證，並取走多疊文件及電腦資料。

沙中線紅磡站再被揭發，南面、北面連接隧道以及列車停放處的施工紀錄缺失逾6成。(資料圖片)

陳淑莊進一步解釋，現時由夏正民法官領導的紅磡站獨立調查委員會，其職權範圍只限於沙中線工程合約編號1112「紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程」，雖然特首林鄭月娥早前宣布，考慮擴大委員會職權範圍，一併調查紅磡站的南面、北面連接隧道，以及列車停放處，惟委員會始終未能查找民事及刑事責任，強調應由立法會議員負責，認為2020年前能夠查清真相。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓形容「港鐵係聲譽破產」，惟目前首要是找出問題徵結，而不是查找責任。至於港鐵昨（8日）宣布委任包立聲為工程總監，謝偉銓對此表示失望，質疑是否沒有適合的本地人材。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，沙中線工程問題導致公眾對政府、港鐵、禮頓，甚至是整體工程界「失去信心」，冀能透過《立法會(權力及特權)條例》查找真相。

盧偉國表示，工程有風險管理及可追溯性兩大原則。工程即使完成，亦有文件及圖則可追查，惟涉事位置有部分鋼筋搭接改為螺絲帽接駁，相信文件已電腦化，仍依然未能找出相關文件感到「 匪而所思」。

警昨晚到紅磡站地盤搜證

另外，就紅磡站三處位置缺失RISC Form以及擅改圖則，路政署本周一（4日）報案。警方其後表示，將案件列為「求警調查」，並交由西九龍總區重案組跟進。而路政署去年6月亦曾報警，轉介涉及沙中線紅磡站月台工程的案件，故警方指兩案會合併交由西九龍總區重案組跟進。據了解，西九龍重案組昨晚（8日）到紅磡站寫字樓搜證，並檢走多疊文件及電腦資料，警方網絡安全及科技罪案科人員亦到場協助。