勞資關係陷僵局　國泰機師工會主席請辭　不排除工業行動升級

中華航空機師罷工持續，本港的國泰機師工會(HKAOA)，亦同陷內憂外患，會員不滿勞資協議的薪津方案，批評工會跪低，早前透過公投以96%大比數否決，據消息透露，工會主席在壓力下，今（9日）正式提出請辭，又指工會商討後，將繼續力爭解決值勤編更安排，倘資方漠視訴求，將為工業行動升級作準備。

國泰機師工會主席Darryl Soligo今向會員發電郵宣布辭任。（資料圖片）

或醞釀將工業行動升級

國泰機師工會主席Darryl Soligo今向會員發電郵宣布辭任，他指上月底出爐的公投結果顯示，薪津方案遭壓倒性否決，參與率更刷新紀錄，已向工會及資方表達明確訊息。工會內部亦已召開特別會議，探討未來路向，工會表明會重返談判桌，爭取將值勤編更獨立討論，倘勞資雙方能達共識，將重啓薪津方案談判。他直指，倘資方無視機師對原有薪津方案反響，又或未能爭取訴求，則會醞釀將工業行動升級，但未有交代死線日或是否發動罷工與按章工作。

Darryl Soligo亦在電郵透露，他將辭任工會主席一職。據悉，有機師不滿工會多番讓步，質疑其代表性，遂提出不信任動議，要求工會幹事下台，相信其請辭與內部不滿有關。

國泰機師勞資談判拉踞逾4年，資方去年底提出最新方案，承諾為機師加薪至少1%，2023年前會與機師個別討論津貼安排。至於早前計劃大幅削減、惹來不滿的租金及房屋津貼，則獲承諾保留，並延長至少10年；至於2008年入職的機師，房津將增加4,000元，協議生效第4年起，更可增加6,000元。值勤編更亦有調整，惟前提是工會不得發動工業行動，作為交換條件。據了解，機師批評聲不絕，質疑資方連番向機師開刀，工會卻軟弱妥協，又認為新方案無助解決疲勞航班問題，亦質疑房津安排厚此薄彼，引發工會及會員之間矛盾。

翻查資料顯示，勞資雙方3年前曾於談判桌上達成協議，包括機師未來2年至少可獲加薪2.5%、改善值勤安排及調高津貼，惟工會經會員公投後，方案在逾半數反對下擱置。今次最新的薪津協議，更遇極大阻力，最終胎死腹中。《香港01》正待國泰回覆。