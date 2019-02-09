東北季候風來襲下周先涼後暖　天文台預料渣馬當日有一兩陣雨

本港踏入豬年後，天氣炎熱，屢破最高氣溫紀錄，今日（9日）終有涼意！據天文台最新預測，下周氣溫均較早前預測下調一度，而明日的最低氣溫料更跌至攝影17度。 然而踏入下周中期氣溫將再度回升，情人節當日最高氣溫升至24度；2月17日年度渣打馬拉松，天文台預料當日有一兩陣雨，跑手要小心路面濕滑及預備雨具。

天文台預測下周初受東北季候風影響，將會轉涼；但其後溫度將再度回升。（資料圖片/羅君豪攝）

天文台稱，一股達強風程度的東北季候風會在明日（10日）帶來較涼的天氣，預料高空反氣旋會在下周初增強，沿岸地區天色好轉。根據天文台最新的九天天氣預報，下周一最低溫度達17度，最高溫度為22度；較早前預測的再調低一度。

然而隨著季候風緩和，天文台稱氣溫將逐漸回升，日間溫暖。在下周四情人節（14日）最高氣溫達24度，其後的周五（15日）及周六（16日）最高氣溫更重新攀升至25度。

2月17日將舉行年度渣打馬拉松，天文台預料當日有一兩陣雨。（天文台圖片）

2月17日將舉行年度「渣打香港馬拉松」，根據天文台最新預測，當日氣溫介乎19至22度，大致多雲，有一兩陣雨，以及初時能見度較低。跑手除了要有充足睡眠，亦要預備雨具及小心路面濕滑。