13屆香港冠軍騎師韋達掛靴告別　感謝馬迷一直支持

13屆香港冠軍騎師韋達（Douglas Whyte）日前宣布，由2019/20年度馬季起獲得練馬師牌照，而今日（10日）在沙田馬場舉行的年初六賀歲賽馬日，是他告別香港馬迷的最後一戰。 馬會今日於第四場賽事後，為其舉行掛靴歡送儀式，而當韋達出場時，更是全場歡呼。韋達在致詞時，感謝馬會幹事、一眾馬迷及競爭對手等一直的支持。

馬會主席周永健和行政總裁應家柏向韋達送上記念品、畫作。（盧翊銘攝）

馬迷歡呼送別十三哥

下午約2時35分，馬會於馬匹亮相圈舉行韋達掛靴歡送儀式，觀眾席早已座無虛席。而當韋達出場時，更是全場掌聲及歡呼。馬會現場播放一段短片，回顧韋達策騎生涯。另外，馬會亦送上記念品、畫作予韋達，見證他13屆香港冠軍的輝煌成績。

韋達在致詞時，感謝馬會幹事、一眾馬迷及競爭對手等。他坦言，一直以來雖有很多競爭，但一切鞭策令大家做得更好。而今日更是其女兒Sheikara Whyte的19歲生日，韋達即場送上生日祝福。來到尾聲，一眾騎練向韋達送上祝福，並且拍攝大合照。

韋達家人亦有參與歡送儀式。（盧翊銘攝）

「馬場南哥」帶備了自己繪畫的畫作，打算送給韋達。(盧翊銘攝)

資深馬迷送畫作予韋達

人稱「馬場南哥」的資深馬迷，亦帶備了自己繪畫的畫作，打算送給韋達。談及韋達即將成為練馬師，他形容為進入人生第二階段。他續指，韋達過往騎馬的佳續獲不少人欣賞，祝願其在練馬方面亦能如此。

根據馬會資料，這是香港賽馬會牌照委員會近20多年，第二次向現役騎師發出練馬師牌照，而上一次是向前冠軍騎師告東尼發出1996/1997年度馬季練馬師牌照。

韋達慶祝首次榮登冠軍騎師寶座。（馬會圖片）