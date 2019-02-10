天文台預測情人節大致天晴最高24度　元宵多雲有驟雨

受一股東北季候風影響，本港大部分地區氣溫較昨日低2至3度。天文台表示，本港今日（10日）日氣溫介乎攝氏17至19度，有幾陣驟雨。 數天後便迎來西方情人節，天文台估計當日天氣大致晴朗，早晚或有微雨，氣溫介乎20至24度。此外，本月19日是廿四節氣中的「雨水」，亦是元宵節， 天文台預測，該日將會多雲有雨，氣溫介乎21至24度。

今日本港天氣較涼，未來數天會逐漸和暖。（張浩維攝）

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，今日（10日）正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低2至3度，氣溫介乎攝氏17至19度。今日下午多雲，有幾陣微雨，吹和緩至清勁偏東風。

周四早晚有微雨

天文台預測，明早日間天色好轉，隨著一股潮濕的海洋氣流抵港，本週中後期天氣溫暖，早晚沿岸有霧。

本周四（14日）為西方情人節，當日氣溫介乎20至24度，天氣和暖，早晚有霧及微雨但部分時間有陽光，慶祝節慶的情人出門前可帶備雨具。

天文台預測未來9天天氣。（天文台網站截圖）

元宵料有幾陣驟雨

及至下周初連數下雨，本月19日為廿四節氣中的第二節氣「雨水」，「雨水」節氣後降雨會相對增加，而該日同為元宵節（即中國情人節），天文台估預當日大致多雲，有幾陣驟雨。