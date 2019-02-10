【華航機師罷工】華航否認向所有受影響旅客賠償　勞資明午再談判

台灣華航機師工潮持續，暫未有解決跡象，據當地傳媒報道指，勞資雙方將暫定明天(11日)下午5時再作談判。台灣交通部早前曾稱華航已敲定賠償方案，不過有關說法則被華航高層否認，澄清非向所有受罷工影響旅客作出賠償，需要視乎個案而定。 據華航官網最新顯示，明日共有26班機要取消，包括6班來往本港至台北或高雄航班。

台灣華航機師工潮進入第3天，勞資雙方仍然在拉鋸當中。(資料圖片)

台灣華航機師工會罷工進入第3天，當地交通部晚上表示，希望華航勞資雙方明天重回談判桌，又指華航將向受影響的旅客作出賠償，出示交通費及食宿的單據，可獲實報實銷。

然而，有關說法則出現羅生門，華航一方否認所有受影響旅客可獲賠償，強調今次機師罷工不在公司責任範圍，遂只會檢視個別特殊個案。華航又表示，今早與交通部召開的會議，確有提到賠償問題，惟有關方案是上一次罷工情況。

華航網頁顯示，明日有26班機要取消，包括6班來往香港至台北或高雄的航班。旅遊業議會表示，受華航工潮影響的本港旅行團，已安排轉乘港龍的航班往台灣或返港，明日沒有旅行團要取消。