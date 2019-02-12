【豬年2019】環團冀收1500萬舊利市封　生肖款不收(附回收點地址)

農曆新年過後，大量利市封如廢紙般被丟棄非常浪費，有環保團體第十年舉辦「利是封回收重用大行動」，由即日起於全港設立461個利市封回收點，讓公眾回收可重用的舊利市封，給予它們被重用的機會，冀可回收1,500萬個。 不過有生肖或年份、自動黏貼封口、寫了字、有釘或釘痕、有摺痕或破爛的利市封均不能重用。

（綠領行動提供）

綠領行動今年繼續舉辦「利是封回收重用大行動」，由即日起至本月26日，在全港設立461個公眾回收地點，包括商場、馬會投注站、屋苑、醫院、銀行等，讓市民回收利是封。綠領行動去年回收逾1200萬個利市封，今年活動得到91間機構支持，較去年的78間多，期望能回收1500萬個利市封重用。

全港公眾回收地點：

+ 6 + 5 + 4

全港每年消耗3.2億個利市封

綠領行動早年調查發現，港人一年產生3.2億個利市封，希望透過行動鼓勵企業源頭減印減派，採用簡約設計利市封，又呼籲市民減少購買新利市封，培養回收及重用新生利市封的習慣。

綠領行動總幹事何漢威表示，十年間由只回收到約12萬個利市封，至去年回收到1200萬個，回收量躍升100倍，反映市民漸培養節日減廢習慣。面對垃圾收費在即，他呼籲市民在慶祝節慶時源頭減廢，減輕堆填區負擔及節省金錢。

環境局局長黃錦星表示，局方會派員到單幢唐樓、公屋等推廣垃圾收費。（勞敏儀攝）

靚利市封增重用機會

綠領行動助理項目經理葉翠雯補充指，過去回收的利市封，約一半數量不合規格，坦言「我哋寧願揀靚啲」，增加重用機會，其餘部分只能當廢紙回收，但若利市封封面有燙金、燙銀、珠片等，均不能回收，只能製作掛飾。

去年施政報告提出，在2019年至2020年增撥3至4億元，並在實施收費的財政年度，加碼至不少於8至10億元，加強減廢和回收工作。黃錦星在活動上表示，為配合垃圾收費推行，政府會加強教育、社區支援及外展隊工作，包括支持不同團體在單幢唐樓、公屋等民居試行垃圾收費，又會爭取議員支持通過北區沙嶺回收中心第二期撥款申請，令本港每日廚餘處理量增至500公噸。

有生肖或年份、自動黏貼封口、寫了字、有釘或釘痕、有摺痕或破爛的利市封均不能重用。（勞敏儀攝）

自動黏貼封口的利市封不能回收重用。（資料圖片）