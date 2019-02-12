全港42個地點下周一起回收桃花　化作春泥更護花

農曆新年過後，一棵棵璀璨迷人的桃花頓成垃圾，十分可惜。環保署今日（12日）呼籲市民及工商機構，可於下周一（18日）至25日把擬棄置的桃花送往指定地點回收。環保署承辦商會把其循環再造成園藝用的覆蓋物及堆肥等再造產品，實踐惜物減廢。

環保署承辦商會把回收的桃花循環再造成園藝用的覆蓋物及堆肥等再造產品，實踐惜物減廢。（資料圖片／蔡正邦攝）

桃花回收前需先拆除裝飾

市民如需回收桃花，可於本月18日至25日把已清除裝飾的桃花直接運送到37個指定公眾垃圾收集站及六個位於離島的廢物轉運設施。此外，工商機構如物業管理公司及市民，亦可於上述日期上午9時至下午6時把需回收的桃花，運往屯門環保園（地址：新界屯門龍門路133號）。工商機構必須把桃花運送到環保園，其他收集點將不會接受工商機構送往的桃花。所有把桃花運送到環保園回收的市民和工商機構均可獲發電子證書。

環保署發言人提醒市民，有關回收服務只限於桃花。市民把桃花送往回收前應先把所有繫於桃花上的裝飾物、揮春及膠帶等物品拆除，以免影響桃花回收再造的過程，而裝飾物則可保留重用。至於其他小型植物，如年桔，市民可重新栽種，為減廢出一分力。

市民如有查詢，可於周一至五上午九時至下午六時致電回收服務查詢熱線：9706 6549。在桃花收集期間（18至25日），查詢熱線服務將會延長由上午8時至下午8時。有關詳情可參閱香港減廢網站。

環保署亦歡迎其他團體或組織提供桃花的回收服務，利便市民及工商機構參與，協力全民減廢。