大狀涉庭上問官是否發瘋　遭裁判官被發拘捕令

東區法院近月在審理一宗行人疏忽的交通意外案件時，不但審訊逾40天，代表該案被告的辯方律師，更疑因曾在庭上向法官說：「Are you insane?（你瘋的嗎？）」日前遭主審裁判官發拘捕令。

原案被告Thapa Kamala因涉一交通案在東區法院受審。（資料圖片）

行人疏忽案審訊逾40天

該案被告Thapa Kamala，被指在2016年4月25日在大潭道過馬路時，遭一部的士撞傷，事後被控行人疏忽罪。然而這宗簡單的交通案件，卻審訊了逾40天，至今仍未審結。被告於上月31日向法庭確認已撤換原本代表他的大狀梁耀祥，案件近日仍繼續審訊，並將會於周四續審。主審該案的暫委特委裁判官何麗明，於今年2月4日發出通緝令，據悉這疑與梁於1月初在庭上作出言論有關。

記者向梁耀祥大律師查詢，他表示暫不會再評論案件，亦未透露會否自己到庭「自首」，並稱至今仍未有收到法庭通緝令的通知。

暫委特委裁判官何麗明向一宗交通案的前辯方大律師發通緝令。（資料圖片）

侮辱裁判官可判監

根據《裁判官條例》第99條，如有人在執行職務的裁判官席前，作出侮辱性行為，或使用侮辱性詞句，裁判官可循簡易程序作懲處，最高可判犯事者罰款1萬元及監禁6個月。

案件編號：ESS 39884/2016