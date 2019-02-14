今年1月18日秀茂坪秀明道發生交通意外，兩輛學童校巴相撞，造成至少一名學童及一名61歲的保母頸受傷。消防及救護車到埸後，哭聲傳遍整個現埸，當時有消防員不斷鼓勵一眾受驚學童，「我地一齊坐住，拖住手仔，唔使驚嘅！」哭聲慢慢化成歡笑聲，學童有秩序地乘上救護車送院檢查。 該名消防員事「暖男」，原來是消防隊目陳義良，他首度剖白：「氹小朋友仲難過救火！」又指當時將一眾小朋友幻想成自己的兩名女兒，便會明白小朋友的需要，更會懂得如何與他們相處。

「暖男」的真面目是消防隊目陳義良，他在意外中為安撫小朋友受驚的情緒，以遊戲方式與小朋友溝通。（洪嘉徽攝）

用雞仔聲吸引小朋友注意

消防處在上月18日下午1時07分接報，指觀塘秀明道130號對開發生一宗涉及兩輛校巴的交通意外，兩輛校巴合共載有25名年齡介乎3歲至5歲的學童，他們當時都非常驚慌。消防隊目陳義良形容，到達現場後原本因受驚過度哭泣的小朋友，甫見數個如巨人的消防員走近，哭泣情況變得更加嚴重，「佢哋越喊越大聲。」陳義良見狀隨即蹲在地上，又在確定現場安全後脫下消防頭盔，讓小朋友能看見自己的樣貌，他更運用「雞仔聲」與小朋友說話，希望吸引他們的注意。

「好勇敢嘅小朋友！大家互相照顧好唔好？」每字每句，陳義良都希望能安撫小朋友受驚的情緒。他指過去曾參加「幼兒消防安全教育計劃」，公餘時間不時會走訪幼稚園，學習以生動有趣的方式教導小朋友正確的防火意識。正因為過往有與一眾小朋友相處的經驗，令陳義良在是次交通意外中能處變不驚，亦能學以致用。

他舉例，於意外中曾用「舉左手、舉右手」伸展運動的遊戲方式，了解小朋友身體有沒有受傷、他亦與小朋友玩數黃色和白色救護車的數目，不但能分散他們緊張的情緒，亦能教導最新的消防資訊，最終更成功吸引他們有秩序地步上救護車，送院檢查。

陳義良舉例於意外中曾用「舉左手、舉右手」伸展運動的遊戲方式，以了解小朋友初步身體有沒有受傷。（洪嘉徽攝）

2002年入職的陳義良，經歷數不清的救人、救火行動，惟他坦言「氹小朋友仲難過救火」。他解釋，兒童與成人最大的分別是，小朋友未必能如成年人般清晰地表達自己受傷情況和需要。所以在意外發生後，他立即將學童當成自己的兩名女兒，了解小童的想法，以間接的遊戲方式獲取他們受傷的資訊，讓在場的救護員作出適切的救援行動。

陳義良（左）認為在意外場的每一位同事，不論是消防員或是救護員，其實人人都是「暖男」。（中：助理消防區長彭雋賢，右：消防員劉建華）（洪嘉徽攝）

意外的救援片段曝光後，網民紛紛稱陳義良為消防「暖男」，他認為在場的每一位同事，不論是消防員或是救護員，其實人人都是「暖男」。「消防同救護都係講求團隊合作嘅隊伍，每個崗位同事都要同周邊嘅同事合作，互相配合先可以完成目標，一齊收隊，所以大家都係『暖男』。」

陳義良透露意外後，其中一所幼稚園的學童們，畫上答謝卡送給一眾消防和救護員。（洪嘉徽攝）

他透露意外後，其中一所幼稚園的學童，畫上色彩繽紛的答謝卡送給一眾消防和救護員，其中一張卡上更畫有陳義良穿上「黃金戰衣」的圖案，寫上「謝謝消防員救我」。陳義良說起這份小小心意，露出會心微笑：「第一次收到Thank you card，真係好開心。」他笑言，意外中亦有少部份的學童相對較冷靜，陳義良更形容他們看見消防員到場後「對眼發哂光咁」，實在想不到意外發生後，竟然會收到來自學童們送上的「小驚喜」。

其中一張答謝卡上更畫有陳義良穿上「黃金戰衣」的圖案，寫上「謝謝消防員救我」。（洪嘉徽攝）

同場的消防員還有劉建華，他不單止是消防「暖男」，更是「鑽石級」的消防幼教導師。他憶述意外發生當日，他接收指示要協助受傷的學童。當知悉一眾小朋友初步身體沒有大礙後，知道他們主要屬「心靈受創」，便改以安撫的救援方式，安慰一眾受驚的小朋友。

同樣在意外現場的消防員還有劉建華（右），他憶述意外發生當日，知悉一眾小朋友初步身體沒有大礙後，便改以安撫的救援方式，安慰一眾受驚的小朋友。（洪嘉徽攝）

劉建華指平日在公餘時間為幼稚園學童安排消防講座和活動，與小朋友相處的時間，確實有助他在意外中實踐如何與學童溝通，以輕鬆的形式確保他們人身安全。

消防處現時已有約720名已受訓、並具備主持消防安全講座資格的消防安全教育員。其實消防處自2011起推出「幼兒消防安全教育計劃」，由自願參與計劃的消防處屬員擔任消防安全教育員，在公餘時間為幼稚園學童安排活動，以生動的教學遊戲，向學童灌輸正確的消防安全觀念和知識；又會安排參與計劃的小朋友擔任「防火小天使」，將防火知識與家人分享，不斷將正確的消防資訊「薪火相傳」。

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