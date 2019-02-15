【DQ議員案】宣誓風波被奪議席求翻案被駁回　梁稱會申終極上訴

因宣誓風波而遭褫奪立法會議員資格的梁國雄，就法庭於2017年所下裁決提出上訴，梁爭拗人大沒有權力透過釋法增補《基本法》，並指出補充條文不應具追溯力；但政府方代表卻反駁指香港法院須跟隨人大對法律的解釋，又強調梁在宣誓時舉傘等行為，有違莊嚴。上訴庭今（15日）頒下判辭裁定梁國雄敗訴，梁即在庭外稱會提出終極上訴。

梁國雄就宣誓案提上訴被駁回，亦有就宣誓事宜惹官非的姚松炎等亦有到庭支持。（梁鵬威攝）

上訴人梁國雄，答辯人包括行政長官、律政司及立法會書記。

上訴庭法官在判詞指，釋法是有效並對香港法庭有約束力，其追溯力亦自1997年7月1日起開始，故亦能適用於梁於2016年10月12日的宣誓儀式上。

先後有６名議員被取消資格

有「長毛」之稱的梁國雄，與劉小麗、羅冠聰及姚松炎，均於2016年的立法會選舉勝出，惟他們於同年12月遭當時的首梁振英及律政司興訴，指四人宣誓成議員時欠莊嚴，及未能維護《基本法》等，要求法庭覆核他們的宣誓是否有效，高院原訟庭於2017年裁定政府勝訴，撤銷4人的議員資格，當中只有梁國雄繼續上訴，而其餘3人的議席早前已由補選產生。

港府是繼成功覆核並取消青年新政成員游蕙禎及梁頌恆的議員資格後，才要求覆核梁國雄等四名議員。而在游蕙禎及梁頌恆的案件等候裁決期間，人大曾就宣誓要求作釋法。

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梁國雄爭拗人大無權增補法律

代表梁國雄的資深大狀李柱銘曾，在去年11月的上訴聆訊時指出，《基本法》158、159條已反映人大只有權解釋香港法律，但沒有權力增補法律。而相關的釋法也只應視為重要的參考，如要更改法例，政府應跟隨普通法先啟動更改法例的程序。如本案中，政府在人大釋法後可修改《宣誓及聲明條例》，但如若政府沒有修改《宣誓及聲明條例》，人大釋法時補充的條文也不應具追溯力。

認為只有終院才可就法律作詮釋

李柱銘強調，無人可修改香港法例，否則立法會將失去其權力，而且人大只應當在終審法院作出裁決後才作出解釋，否則社會如有任何爭議，人大都可立即釋法。

梁國雄於2017年7月被裁定其宣誓無效，除即被取消其議員職務。（資料圖片）

政府指釋法在港有約束力

代表政府的資深大律師余若海則指，香港法院須跟隨人大對法律的解釋，人大的釋法對香港法院而言是有約束力的，而且梁國雄在宣誓時做出展示標語、舉起雨傘等行為，有違莊嚴，法庭需以客觀的標準去評估議員宣誓時的行為。

案件編號：CACV200/2017