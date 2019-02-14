贊比亞女子涉誕嬰後棄垃圾桶　否認誤殺　控方：女嬰出生時未死

非洲贊比亞籍女子涉於兩年前，在灣仔旅館誕下女嬰後，即日把初生嬰兒棄置於附近後巷的垃圾桶內。女嬰翌日被發現，但被送院後證實不治。警方翻看閉路電視片段，憑女嬰母親的鮮豔頭髮顏色而鎖定其身份。女嬰母親否認一項誤殺罪，案件今（14日）在高等法院開審。控方開案陳詞稱，女嬰出生時未死。

來自非洲贊比亞的女被告Bailey NatashaMwale，在高等法院否認誤殺女嬰。（資料圖片）

女被告Bailey NatashaMwale（現年24歲）被控於2017年10 月18 日，在灣仔非法殺死一名女嬰。

被告在旅館廁所內分娩

控方讀出開案陳詞，指被告於2017年9月以訪客身分入境。她於同年10月17日，在其居住的灣仔旅館的廁所內分娩。她用衣服包裹女嬰，放入手袋內，再帶到旅館後的一條後巷，把女嬰棄置在一個垃圾筒內，被告繼而到另一個酒店換衣服。

清潔工人發現盒內藏嬰

一名清潔工人於翌日凌晨發現包裹的女嬰，但誤以為是死去動物的屍體，遂把女嬰放在一個盒內，再把盒放置在軒尼詩道與杜老誌道交界。另一名清潔工人在同日早上發現盒內的女嬰，通知附近的報販並有報警。女嬰被送到律敦治醫院，惟醫生於早上7時44分宣告女嬰不治。

指被告違反照顧女嬰責任

警方翻看閉路電視片段，因被告的髮形顏色而鎖定目標，最終拘捕她。

控方又指，女嬰出生時仍未死去。而被告分娩後未有尋求協助或求診，是違反照顧女嬰的責任，女嬰因被告的嚴重疏忽而去世。

案件編號：HCCC215 /2018