【交通津貼】毋須外出　一文睇清如何用手機拍卡即取補貼

政府「公共交通費用補貼計劃」已於1月1日展開，本周六(16日)起，市民就可以領取交通補貼。不過，原來除了親到便利店、超級市場、港鐵站等領補貼，還有一個方法，可讓市民足不出戶領取補貼，就是使用八達通手機應用程式「O! ePay」。《香港01》整理使用應用程式的要點，方便市民安坐家中領補貼。

在八達通 App 的首頁現在已加入「公共交通費用補貼計劃」的選項，按下去即可以進入可查閱／領取補貼的藍色頁面

領取補貼有數個方法，市民可到全港7-11便利店、OK便利店、惠康超級市場等領取。另外，港鐵站、輕鐵客務中心，以及指定渡輪碼頭等，共設224部為公共交通費用補貼計劃而設的領取站，供市民拍八達通卡領取補貼。

不過，如果市民不欲外出，其實還可以透過八達通手機應用程式「O! ePay」領取，《香港01》記者以Android電話試用程式，總結當中4個要點：

iPhone用戶同樣希望以程式取得補充，就需額外購買八達通流動讀寫器。（八達通網頁圖片）

1. 電話需支援NFC功能

「O! ePay」應用程式提供領取補貼的功能，不過該功能只支援有NFC功能的Android手機。如iPhone用戶同樣希望以程式取得補貼，就需額外購買八達通流動讀寫器。根據八達通網站，讀寫器原價為228元，折扣價為188元。

解決硬件上的問題後，用戶就可使用程式。程式的主頁面，設有「公共交通費用補貼計劃」的選項，點擊就會進入相關頁面。

（八達通「O! ePay」應用程式主頁面，設有「公共交通費用補貼計劃」的選項(紅圈)。「O! ePay」應用程式截圖）

2. 登記八達通

進入頁面後，用戶可選擇「管理已登記八達通」，以登記八達通卡於程式內。用戶只需輸入八達通號碼，以及將八達通卡拍在電話NFC功能讀取位置，或流動讀寫器上，即告完成登記。登記後，用戶毋須再拍卡，就可於程式上閱覽公共交通開支紀錄。不過注意，程式只適用於號碼為9位數字的八達通，即8個數字加括號內的1個數字。

3. 程式可查閱過去交通開支

用戶登記後，毋須拍卡就可閱覽過往的公共交通開支；假如無登記，亦可透過輸入八達通號碼，或拍八達通卡，查詢開支詳情。

在「查詢公共交通開支／補貼及車船票登記狀況」的頁面，用戶可查閱最近三個月的公共交通開支，當中會分類顯示每月開支、按交通工具分類的開支；亦會顯示補貼總額。不過由於仍未正式可領取，暫未有數額顯示。

4. 拍卡可直接領取補貼

在交通津貼頁面下，有「領取補貼」的選項，用戶如已登記八達通，直接拍卡就可領取補貼；如未有登記，則需先輸入八達通號碼，再拍卡領取。由於現時仍未可領取，故現時顯示「沒有未領取的公共交通費用補貼」。