前醫管主席胡定旭：醫院認證可提升水平　無醫生反映令工作量大增

醫管局人手不足問題再不新鮮，一眾前線人員早前分別向醫管局及政府表達不滿。醫管局前主席胡定旭今早在港台節目《千禧年代》表示未有加醫生人手，對解決工作量沒有幫助。被問及醫管局太多會議及醫院認證計劃，增加醫生工作量，他直指當年初入醫管局時發現，「嘩！啲會真係好多！」，他認為是管理方式的不同。胡定旭又指醫院認證計劃可令醫院水平提高，未有醫生向他反映令工作量大增。 對於「杏林覺醒」成員黃任匡早前提倡引入英聯邦醫生的說法，胡定旭表示認為，又指應稍稍提高門檻，包括首50或100間學府，而受引入的醫生需持有香港身份證等。

對於有醫生指醫管局增聘不少行政人員，未有增加醫生人手；胡定旭指醫管局增加人手合理，倘若不增加醫護人員人手不能解決事件。至於醫管局被指會議多及認證計劃增加醫生工作量；胡定旭直言當初到醫管局驚覺會議很多，但他要求員工加快會議速度，會議內不要重覆內容。

至於由胡定旭引入的醫生認證計劃，他解釋最初做認證計劃，是由於2003年沙士後市民對公立醫院有意見，加上希望改善公立醫院運作，所以才有認證計劃出現，強調可提升醫院水平。

中西醫結合學會前會長黃譚智媛醫生指，香港大學在全球學府中排第29名，但排名對醫生看病沒有意思，應該要分開看待。至於有醫生提及外地人和本港病人言語溝通問題，她提出新加坡的對法是由於有日籍病人喜歡看日本醫生，新加坡會聘請日本醫生工作。