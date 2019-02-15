前醫管局主席胡定旭：單程證所用資源非大數字　醫護新移民則不少

醫管局人手不足問題再不新鮮，一眾前線人員早前分別向醫管局及政府表達不滿。醫管局前主席胡定旭今早在港台節目《千禧年代》回應「杏林覺醒」成員黃任匡早前提出認為應檢討150個單程證配額，胡家旭指150個單程證並非大問題，他記得當日數據，持單程證來港的人用的香港資源不多，不是大數字，反觀醫管局請不少醫護人員是新移民，對香港幫助很大。對於黃任匡提倡引入英聯邦醫生的說法，胡定旭表示，應稍稍提高門檻，包括世界排名首50間或100間學府，而引入的醫生需持有香港身份證等。

前醫管主席胡定旭指，「好多醫護人員係新移民」。（資料圖片／梁鵬威攝）

對於有醫生指醫管局增聘不少行政人員，未有增加醫生人手；胡定旭指醫管局增加人手合理，倘若不增加醫護人員人手不能解決事件。至於醫管局被指會議多及認證計劃增加醫生工作量；胡定旭直言當初到醫管局驚覺會議很多，但他要求員工加快會議速度，會議內不要重覆內容，他認為是管理方式的不同。

至於由胡定旭引入的醫生認證計劃，他解釋最初做認證計劃，是由於2003年沙士後市民對公立醫院有意見，加上希望改善公立醫院運作，所以才有認證計劃出現，強調可提升醫院水平，他稱未有醫生向他反映令工作量大增。