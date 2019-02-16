【交通津貼】打工仔領政府交津要向公司申報？　律師：僱主有權…

政府「公共交通費用補貼計劃」已於今年初展開，市民由明天（16日）起可領取1月份的交通補貼。然而，現時有不少公司會讓員工報銷公務上的車費開支，又或者提供車費補貼，有律師提醒，有領取政府交津的打工仔應先向公司申報利益，不然或因領取雙重優惠而衍生欺騙公司之嫌。 這是否意味，若公司有提供車費津貼的話，打工仔可能要將政府交津向僱主上繳？有人力資源顧問卻指出，重新計算僱員領取政府補貼的程序繁複，涉及較高行政費用，相信甚少公司向僱員發還車費前，先扣除僱員領取的政府交津。

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僱主有權於車費津貼中 扣除僱員申領的政府補貼金額

政府於今年1月1日正式推出「公共交通費用補貼計劃」，市民最多可獲每月上限300元交通費補貼。大律師陸偉雄表示，現時有不少公司亦有向僱員提供車費津貼，僱主可與僱員簽訂的僱傭合約，決定是否在發放車資津貼前，先扣除僱員所申領政府補貼金額。

他又提醒，有領取政府交通補貼的打工仔應先向公司申報利益，不然或因領取雙重優惠而衍生欺騙公司之嫌，而以欺騙手段取得利益屬刑事罪行。

周綺萍：咁多admin work話唔埋會蝕返轉頭

這是否意味，政府原本要幫輕打工仔的交津政策，最終要向僱主上繳？安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，有提供車費津貼的公司，其工作地點多為偏遠地點，包括機場、數碼港及大埔工業區等，該些公司普遍以提供車費優惠來吸引人才，按理不會因僱員有領取政府交通補貼，便扣除其車費津貼的金額。

她續說，重新計算僱員領取政府補貼的程序繁複，涉及較高行政費用，相信甚少公司在發放車資津貼前先扣除僱員領取的政府福利：「公司又要搵人去計，要請返一個半個人去計，咁多admin work（行政工作）話唔埋會蝕返轉頭！」

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍（資料圖片／林若勤攝）