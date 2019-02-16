31歲獲獎女督察　捨棄七年穩定工作　加入警隊盼加強警民溝通

警察學院今日（16日）舉行結業會操，於一眾警員中脫㯋而出，獲頒施禮榮盾及榮譽警棍的督察梁泳儀，以31歲之齡投身警隊，更為理想捨棄工作七年的穩定工作，「被警隊的團隊精神吸引。」她希望日後可加入警民關係料，加強與市民的溝通改善警民關係。 至於獲頒薜富頒及銀笛的警員翁啟堯，則受任職沙展多年的父親感染，從小夢想成為正直警察，最終得償所願，更以優異成績畢業。

獲獎女督察梁泳儀（左）稱受警方的團結精神吸引。（張嘉敏攝）

梁泳儀現年31歲，於加拿大多倫多大學金融系畢業，其後投身項目統籌的工作，不但於業內工作長達7年，更為經理級職員。她稱於讀書時代已萌起投考警察的念頭，因認為警員可直接幫助市民，但礙於自己體能較差，故一直未敢實行。

新紮督察：「堅持係最難，要有決心。」



直至於工作時籌劃活動期間，有機會與警方合作，「先知道警隊有好多唔同部門，被警方的團結精神吸引。」她決心辭去工作投考警隊，並花長時間鍛練體能，最終成功獲錄取。有別於大多數學員選擇於畢業後投考，年紀較大的她稱雖於訓練時有一定難度，但相信各個年齡層均有其可取之處，「堅持係最難，要有決心。」

她希望日後可加入警民關係科，從不同角度與市民加強溝通，包括各種網上平台。至於近年警民關係緊張，她認為大部分市民均支持警方，但承認「溝通可以再多啲。」她認為只要秉持幫助市民的心，便可與其溝通。至於近日警員犯罪率偏高，梁泳儀認為只屬小部分的個案。雖無可避免令市民對警方失信心，但她相信警方的專業，於處理案件時會秉公辦理。

翁啟堯受同為警員的父親感染，自小立志加入警隊。 （張嘉敏攝）

獲頒薜富頒及銀笛的警員翁啟堯，則來自警察家庭。他的父親加入警隊達25年，現於港島區擔任沙展。受父親的潛移默化，加上自小經常與父親的同袍見面，「覺得啲叔叔好正面，好想成為佢哋咁。」他自小立志成為警員，連於英國升學時亦選擇主修心理學及犯罪學。

他稱於受訓期間亦經歷不少困難，曾經試過須同時準備兩個考試，並要通宵當值，幸好最後成功過關，更成為獲奬學員，「連休息時間都用嚟準備考試。」被問及警民間磨擦漸多，他稱不能單以執法者的態度對待市民，日後會時刻提醒要保持成為警員前的待人態度，「禮多人不怪，細心聆聽，盡力幫忙。」