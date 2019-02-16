【交通津貼】領取補貼首日7-11系統故障一度無現金券　下午才修復

政府早前推出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，今天（16日）起只要上個月的交通開支高於400元，就可以領取補貼金額，上限300元。 要領取交通津貼，除了到港鐵的補貼領取站等「嘟」八達通卡外，亦可以選擇到7-Eleven及OK便利店領取；兩間便利店更以附送10元現金券，冀同時吸引顧客消費。然而在推出的首日，7-Eleven及OK便利店今早雙雙全線系統故障「跪低」，只能夠提供領取津貼，未能提供現金劵。OK便利店在早上已隨即修復，惟7-Eleven直至下午3時仍未修復好，被網民鬧爆。 不過有市民在下午3時半於荃灣一間7-Eleven分店領取補貼時，已有現金券。7-Eleven下午近4時半公布已修復，顧客可憑收據到任何一間分店換領現金券。

【16:25更新】7-Eleven發言人表示，由於系統早前發生故障，顧客成功領取交通津貼後，部分店舖未能提供額外贈送的現金券，經搶修後系統現已回復正常，顧客現可憑有關收據到任何一間分店換領現金券，7-Eleven向顧客衷心致歉。

【15:25更新】7-Eleven全線系統已陸續回復正常，荃灣一間分店的職員稱，是因為今早系統尚未更新，因而出現系統錯誤，現時已修復。

7-Eleven的FB專頁今早（16日）被大批網民洗版。（網頁截圖）

7-Eleven客戶保留收據以便補領現金券

據了解，7-Eleven全線系統早在早上7時多已「跪低」，未能印出現金劵，至今仍未修復。大批市民湧到7-Eleven的香港專頁投訴，當中有網民稱在7時多已被告知派發完畢，譏諷7-Eleven是否全線只限量派一張。

7-Eleven的FB專頁在回答網民時就指，由於系統故障，未能即時提供現金券。現正積極處理有關問題，期望能盡早為客戶提供正常服務，建議保留收據及聯絡客戶服務部，以便在稍後時間通知領取現金券的安排。

記者今下午曾親身到荃灣其中一所7-Eleven分店，嘗試領取公共交通費補貼。惟店員亦回應指，現時系統故障，顧客若在店內領取津貼，將不能夠獲得現金券；店員又表示可以選擇明天回來再領取補貼及現金劵，或放棄現金券即時領取補貼，未有提供保留收據及日後補領現金劵的安排。

有網民在FB專頁譏諷「朝早7點就送完（現金劵）？限量一張呀？」（專頁截圖）

OK便利店今早亦一度未能提供現金券

OK便利店在早上亦曾經出現全線系統故障的情況，但在一小時內已修復好。據OK便利店較早前在FB專頁顯示，今早9時至9時半，因有大量顧客領取交通津貼和現金劵，以致系統不勝負荷要進行搶修，但現時系統已恢復運作，正重新派發現金券。

到OK便利店嘟八達通卡領取交通津貼，可獲兩張各5元的現金券，每購物（指定貨品除外）滿15元或以上，便可使用一張。（讀者溫先生提供）

兩間便利店的現金劵都是在收據上印出，分為兩張5元的現金劵；然而根據兩間便利店的條款，顧客需淨消費滿15元方可使用一張現金券，而購物不包括香煙及服務項目。

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