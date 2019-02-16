天文台錄得氣溫創今年新高　北區逾29度　下周二「雨水」有雷暴

立春過後，冬去春來，雖然尚有數月才夏天，但天文台在今天下午（16日）卻錄得攝氏26度，不止是今年2月的最高氣溫，也刷新今年溫度紀錄，差0.1度成可打入2月最高溫首20位榜。然而高處未算高，北區及元朗有天氣監測站更錄得逾29度高溫。 高溫過後，天文台預料明天（17日）氣溫驟降，市區氣溫回落至19度，下周更會出現微雨及驟雨。下周二為廿四節氣中的「雨水」，天文台預測當日會有雷暴及驟雨。

今日天朗氣清，市區多數錄得27度以上。

明早較今日間低7度

截至今天下午5時，天文台錄得的最高氣溫為26度，為今年2月的最高氣溫，也打破本月7日錄得的25.8度本年最高溫紀錄；另流浮山、石崗、打鼓嶺監測站更曾錄得超過29度，當中打鼓嶺以29.4度登榜首；市區日間則多數維持在25度至27度。

然而根據天文台下午4時半公布的九天天氣預報，明天（16日）將開始氣溫驟降，下周將大致多雲有雨；天文台稱，一股強風程度的偏東氣流會在明日影響本港，天氣稍涼，風勢頗大，吹清勁東風。受一道低壓槽影響，隨後一兩日會有驟雨及雷暴。預料一股溫暖的海洋氣流會在下週中期為本港帶來有霧的天氣。

天文台預測明早尖沙嘴總部將低見19度，較今日日間最高跌7度，並有幾陣微雨。適逢一年一度的渣打馬拉松明早舉行，跑手明天參加賽事應留意天氣潮濕有雨，做好防滑措施，以免跣倒受傷。

天文台在多區錄得28、29度高溫。（天文台網頁截圖）

下周二（19日）為廿四節氣中的第二個節氣「雨水」，表示由當日開始將出現雨水增多的情況。天文台預料，下周大部分時間有微雨或驟雨，而在「雨水」當日局部地區更會出現雷暴。同時下周又將出現氣溫過山車，氣溫將先跌後升，然後再跌；天文台預測下同一開始氣溫將逐步回升，至下周三（20日）及周四（21日）氣溫將攀升至25度，至下周六（23日）回落至22度。