陳茂波：經濟增長放緩「十分明顯」　今年情況或更差

財政司司長陳茂波將於本月27日發表新一份財政預算案，他今日（17日）發表網誌，稱從去年第四季的經濟數據可見，本港經濟放緩趨勢十分明顯，推算去年全年的經濟增長估計約為3%，又指今年經濟增長可能低於趨勢增幅。

陳茂波指出，不排除今年經濟增長或低於趨勢增幅。（財政司司長辦公室圖片）

本財政年度首9個月盈餘590億

陳茂波在網誌提及，此財政年度的首9個月的累計綜合盈餘為590億元，雖然每年的11月至翌年1月份都是稅收的高峰期，但不少部門開支或工程項目會在財政年度結束前「埋數」等，故開支會相對較大，且高於同期的收入。

他指出，需考慮隨後兩個月相對較高的開支，才可推算全年的財政情況，屆時將會在新一份財政預算案提交全年的累計綜合盈餘的修訂預算。

第四季商品出口「零增長」

陳茂波指出，根據去年第四季的經濟數據，經濟放緩趨勢十分明顯。他解釋，中美貿易摩擦對本港貨品出口的影響，早已去年年底明顯浮現，去除價格變動後，第四季的商品出口近「零增長」，較首三季平均6%的增幅相比明顯急挫。

同時，第四季的零售銷貨量按年僅升2.1%，與上半年逾12%的升幅相距甚大。因此，目前不能排除今年的經濟增長或低於趨勢增幅的可能。

去年經濟增長估計約3%

他指出，去年第四季香港經濟的按年增長會低於1.5%，較首三季的3.7%平均增幅顯著減慢，是2016年第一季以來最疲弱的增長。他推算，去年全年的經濟增長估計約為3%，是去年預算案預測範圍3%至4%的下限。

他又說，根據統計處調查，受訪的大型企業認為經營情況會在今年第一季會轉差，較認為會轉好的比率高出達12%，形勢並不樂觀，加上外圍政經局勢持續不明朗，重申要撐企業、保就業、穩經濟、利民生。