渠務署署長唐嘉鴻本月榮休　難忘參與「淨化海港計劃」

發展局局長黃偉綸今日（17日）發表網誌，指渠務署署長唐嘉鴻將於本月榮休。唐嘉鴻曾參與改善維港水質的「淨化海港計劃」，是香港歷來最龐大的環保基建項目。唐嘉鴻指出，慶幸自己可參與其中，至今仍印象深刻。 唐嘉鴻又說，未來渠務署的重點工作，是將沙田污水處理廠搬遷到附近亞公角女婆山的岩洞。

渠務署署長唐嘉鴻將於本月榮休。（發展局圖片）

黃偉綸指出，唐嘉鴻早於1982年加入政府，先後在發展局、前工程拓展署等部門工作，曾於渠務署任高級工程師9年，至2015年起擔任署長。

唐嘉鴻最難忘的工作經驗，包括參與「淨化海港計劃」第一期系統建造工程。該工程1994年動工， 2001年竣工，圖為唐嘉鴻（左三）出席工程的平頂典禮。（發展局圖片） 有份參與全港最大型環保基建項目 唐嘉鴻曾參與「淨化海港計劃」第一期系統建造工程，需興建逾23公里的深層污水輸送隧道，把污水從九龍及港島東北部，輸送到同時建成的昂船洲污水處理廠處理及排放。而在第二期甲工程進行期間，唐亦於渠務署出任署長，有份監督項目落成及啟用。 唐嘉鴻指出，雖然第一期計劃施工期間遇上不少困難，工程進度亦受到立法會和社會質疑，但仍能於2001年成功啟用，令他印象深刻。唐又說，計劃是香港歷來最龐大的環保基建項目，其設施的處理能力、規模和覆蓋度均是本港同類工程之最，故有幸可參與其中。

渠務署未來的重點工作是把沙田污水處理廠搬遷到後面亞公角女婆山的岩洞，從而釋放現址約 28 公頃的土地。（發展局圖片）

冀將沙田污水處理廠搬入岩洞

而在去年超強颱風「山竹」襲港期間，唐嘉鴻亦與同事一直在渠務署緊急事故控制中心留意外面情況，更於在去年初首度開放大坑東蓄洪池，舉辦名為《大禹之後》的媒體藝術展覽，將大型基建與藝術結合，讓大眾更了解防洪工作。

唐嘉鴻又指，未來署方的重點工作，是將沙田污水處理廠搬遷到附近亞公角女婆山的岩洞，釋放現址約 28 公頃的土地，作有利民生的用途。