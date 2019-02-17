【渣打馬拉松】名人雲集跑領袖盃　盧寵茂自評表現達99分

撰文：黃偉倫
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渣打馬拉松今日﹙17日﹚開跑，除了一眾市民參與，亦有不少名人參與領袖盃賽事。港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂今日與太太參與精英盃。他認為，今日雖然下雨，但整體天氣適合跑步，是｢天公造美｣；又指自己主要是陪伴妻子，認為表現達｢99分｣。
他又稱，賽事期間留意到急救設備有改善，增設了更多自動體外心臟去顫器﹙AED﹚，直言：｢以前唔太覺有呢啲設備。｣
瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂今日與太太賽參精英盃。（黃偉倫攝）
志在陪妻子 盧寵茂參與領袖盃
盧寵茂表示，過往曾參與一次半馬，及兩次全馬賽事，但年紀漸大，膝蓋老化，6年前又曾骨折，所以減少跑步，轉踏單車，但他表示，今年志在陪伴妻子，因此參與2公里的領袖盃賽事。對於自己的表現，他自言未有計算時間，全程跟在妻子身後，志在陪伴她，｢﹙陪妻子方面﹚都有99分。｣至於缺少了的一分是，受訪時不知妻子走到何處。
財政司司長陳茂波（前排左二）、全國政協委員霍啟剛（前排右二）、九倉首席顧問吳光正（前排右一）等人亦有參與渣馬領袖盃賽事。（張浩維攝）
盧寵茂表示，今日有微風，温度適中，相較昨日而言更適合跑步，形容為｢天公造美｣，不過如沒有下雨更好。他又稱，馬拉松比賽的意外不時涉及心律不正等，今年留意到大會增設了AED機，認為較過往安排好，｢以前唔太覺有呢啲設備｣。