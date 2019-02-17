【渣打馬拉松】名人雲集跑領袖盃　盧寵茂自評表現達99分

渣打馬拉松今日﹙17日﹚開跑，除了一眾市民參與，亦有不少名人參與領袖盃賽事。港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂今日與太太參與精英盃。他認為，今日雖然下雨，但整體天氣適合跑步，是｢天公造美｣；又指自己主要是陪伴妻子，認為表現達｢99分｣。

他又稱，賽事期間留意到急救設備有改善，增設了更多自動體外心臟去顫器﹙AED﹚，直言：｢以前唔太覺有呢啲設備。｣