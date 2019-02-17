天文台：強烈季候風信號生效　港風力達烈風程度　料本周持續下雨

天文台指出，強烈季候風信號現正生效，平均風速每小時逾40公里，陣風間中達烈風程度。同時，受一股清勁偏東氣流影響，天文台預料未來9天持續下雨，明日（18日）吹東至東南風達4至5級，初時離岸更會高達6級，市區氣溫介乎18度至21度。由於連日天氣持續有雨，市民外出上班及上學宜帶備雨具。

（資料圖片）

中午多區氣溫比周末最高跌6至7度

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流，正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，本港正午時份的部分地區氣溫低於20度，較昨日最高氣溫低6至7度。

天文台又指，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時逾40公里，陣風間中達烈風程度，溫度介乎18至20度。預料今日下午及晚上將多雲，有幾陣微雨，吹清勁東風，天氣稍涼。

周三及周四的最高氣溫達25度。（天文台網頁截圖）

未來9日持續下雨

天文台預料，未來9日將會持續下雨。明日至周二起將會有幾陣驟雨， 局部地區有雷暴，明日更吹東至東南風4至5級，初時離岸更將高達6級，氣溫最低18度。

至於其餘7日則仍然有驟雨及微雨， 而除了周三及周四時間有陽光、最高氣溫達25度外，周五至下周二將大致多雲，最低只得19度。