【渣打馬拉松】急症科醫學院院長：跑道未見足夠醫護　望明年改善

撰文：勞敏儀
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有60多名今年參加渣馬的醫護人員組成「醫護＋任何人」，以自願性質形式為賽道上心臟停頓的跑手提供心肺復甦急救。
成員之一的香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，馬拉松過程中暫未見有跑手需要急救，在跑道上多看見輕微擦傷，但沿途未見足夠醫護人員巡邏，望明年改善。
香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，馬拉松沿途未見足夠醫護人員巡邏，望明年改善。（勞敏儀攝）
「醫護＋任何人」成員涵蓋十公里挑戰賽、半馬及全馬，每名醫護背部貼上印有「醫護+任何人」的號碼布，以茲識別。蕭粵中表示，休息或訓練不足，在跑步過程中有機會出現抽筋、肌肉痛情況，需要送往急救站，部分跑手在賽道上有輕微擦損。蕭表示，大會今年新增醫護團隊及設備，但繼續是定點救護站，沿途未有足夠醫護人員巡邏，故希望明年會改善或與「醫護+任何人」合作。
每日150個單程證配額 要定時檢討政策
對於每日150個單程證配額，蕭粵中認為部分家庭或有實際需要，但要定時檢討政策；又指目前暫別急症室求診最高峰期，但不能掉以輕心，尤其長者及幼童。醫管局早前表示，自從去年放寬有限度註冊醫生的註冊期至3年，海外招聘進度理想，但蕭粵中認為，有限度註冊對海外醫生落地生根吸引力有限，又認為不應把民生問題政治化。