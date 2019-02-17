【渣打馬拉松】急症科醫學院院長：跑道未見足夠醫護　望明年改善

有60多名今年參加渣馬的醫護人員組成「醫護＋任何人」，以自願性質形式為賽道上心臟停頓的跑手提供心肺復甦急救。

成員之一的香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，馬拉松過程中暫未見有跑手需要急救，在跑道上多看見輕微擦傷，但沿途未見足夠醫護人員巡邏，望明年改善。