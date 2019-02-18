山竹後屋苑只顧中秋未維修　住客向職員噴液　官：不滿也不應太激

去年颱風山竹襲港過後，屯門一屋苑住客，不滿職員及維修人員只顧掛裝修迎中秋而未作維修，屢作投訴不果，一怒下用菜刀斬向所住大廈管理處的木枱，及向維修工人和保安員噴消毒藥水數分鐘，住客今日在屯門法院認罪，裁判官指即使不滿也不應太激，押後案件至3月4日，以待被告的背景報告及社會服務令報告，期間被告需要還押看管。

被告伍向文在屯門法院承認刑事毀壞、普通襲擊等4項罪名。（資料圖片）

被告伍向文，55歲，被控刑事損壞、2項普通襲擊及一項藏有危險物品可作非法用途等四罪，指他於去年9月20日，在屯門怡峰園干犯以上罪行。

不滿職員只顧中秋節裝飾

庭上透露，上年颱風山竹襲港後，被告居住的屯門怡峰園有部分假天花受損。被告曾向屋苑投訴，但不獲受理。被告於案發當天，被告發現屋苑維修工只顧安排屋苑中秋節的裝飾，而不維修受損的假天花，於是再向管業處投訴，但未獲受理。

向維修人員噴消毒藥數分鐘

被告因此憤而回家取出菜刀及一支消毒藥水，先到管業處斬向木枱一次，後又追住正在工作的屋苑維修人員噴灑消毒藥水達2-3分鐘。當時前往阻止被告的保安員亦同遭被噴。

擔心有人受傷才一再投訴

辯方求情時指，被告其實曾在案發前曾多次向管業處投訴，但要求屢次被忽視。案發時被告也曾被維修人員出言侮辱，因此在情緒激動的情況下愚蠢、衝動地犯案，事後已感到後悔。辯方續稱，被告曾任另一大廈的法團主席，同時亦知道有小孩因類似事件而受傷，是次事件的起因在於被告擔心再有人受傷而一時魯莽犯事。

官：不滿亦不應用過激手法

辯方透露，被告經常主動協助他人，亦一向熱心公益及社區工作，希望法庭能以社會服務令方式處理。惟裁判官指出，被告所涉案情嚴重，即使不滿亦不應以過激的手法表達；加上被告曾返家特意取出菜刀，可見被告有預謀犯案。裁判官最終押後案件至3月4日，以待被告的背景報告及社會服務令報告，期間被告需要還押看管。

案件編號：TMCC 2405/2018