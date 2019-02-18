旅發局料高鐵及港珠澳大橋帶動　今年旅客數微升1.9%　推綠色旅遊

香港旅遊發展局過去兩年推出「舊城中環」及「深水埗」地區推廣，吸引不少遊客來港深度遊。當局今年將於「香港郊野全接觸2019:香港後花園」推出5個綠色主題線路，包括西貢地質公園、南區沙灘及水塘、下白泥與流浮山、鳳園及鶴藪、大澳漁村。 去年本港整體訪港旅客達6,515萬人次，旅發局預料，因應廣深港高鐵及港珠澳大橋通車，2019年整體訪港旅客數字仍會微升1.9%，至6,640萬人數。

旅發局總幹事劉鎮漢指，預料2019年整體訪港旅客微升1.9%，達6,640.5萬人次（李慧妍攝）

旅發局總幹事劉鎮漢指，今年環球經濟不明朗及美元匯率高企等因素，預料2019年整體訪港旅客微升1.9%，達6,640.5萬人次，其中內地客按年升2.1%至5,212.8萬人次。而過夜旅客平均留港時間為3.1晚，過夜旅客人均消費則跌6.2%至6,195港元。

旅發局於2019-20年度的總推廣預算約為4.33億元，當中近1.69億元用作客源市場推廣，而資源分配為非內地市場77%，內地23%。

此外，配合M+視覺文化博物館於2020年開幕，劉鎮漢表示，將整合大型藝術活動，今年再有國際知名藝術家大型裝置展出。至於「香港大城‧小區」地道文化推廣，除了現有中環及深水埗項目，另正研究3至4個地區推相似計劃，惟要視乎當區區議會及居民議員反應，故暫未有決定。