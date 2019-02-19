科大撥五千萬發展智慧校園　收集大數據減省放學等巴士時間

香港科技大學將於未來3年撥款5,000萬港元，推行「可持續發展智慧校園」計劃，資助教職員、師生甚至校友在科大校園內推行智能環保項目。 科大今日（19日）舉行傳媒春茗時，校方公布首輪勝出的9個項目，包括運用面部識別技術提升圖書館用戶體驗、實時人流監測的大數據平台，以更有效地作出多方面規劃。例如將透過收集wifi連接用戶數目及巴士站閉路電視畫面，分析巴士站人流，讓學生得悉並自行調節何時離校，減少同學候車時間。

科大公布未來三年投入5,000萬元，推出「可持續發展智慧校園」計劃。（鄧穎琳攝）

科大公布未來三年投入5,000萬元，推出的「可持續發展智慧校園」計劃，校方會挑選由科大教職員、學生或校友開發，可於校園內應用的可持續發展、智慧及跨學科項目，把科大校園內實行。

科大校長史維直言，這些計劃未必是尖端科技，亦不一定在首次嘗試中成功，但希望校園變成活生生的實驗室，能讓科大發展成更具智慧和可持續的校園，長遠協助香港成為更環保、更宜居及以人為本的城市，並將從失敗中學習和自發改變的文化擴展至整個社會。

科大極智慧城市中心主任羅康錦則指出，校園試行計劃是為智慧城市及可持續發展的技術開發提供了測試平台，而計劃成立以來，有不少與產業夥伴和政府機構尋求與科大合作，相信計劃可把抽象的智能城市概念，轉化為現實。而第二輪計劃正接受申請，截止日為3月22日。