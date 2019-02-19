警員涉騙學生資助案　證人指被告求學時　其名下10地已獲准建丁屋

新界原住民男警疑於大專時期隱瞞持有12幅共值約125萬元土地，涉嫌詐騙學生資助辦事處逾19萬資助一案續審。被告所屬村的司理今（19日）供稱，曾介紹過人給被告認識並有提及丁屋，而地政總署地政主任則指，被告在學時曾作聲明指持有土地及丁權，他名下其中10幅地並獲批興建丁屋。裁判官裁定此案表證成立，被告或出庭自辯。

司理古乙興稱曾就丁屋事宜介紹男子予被告古俊輝認識。（資料圖片）

被告古俊輝，26歲，被指在修讀銀行及金融管理高級文憑時，於2013年至2014年間，未向學生資助處申報他或他家人擁有土地或物業，從而令處方發放兩筆合共約193,000元資助金。

司理曾就丁屋事介紹他人予被告認識

大埔梧桐寨村負責掌管古氏族譜的司理古乙興供稱，於2010年3月，即被告剛滿18歲後，約被告見面。他稱只是純粹介紹一個朋友與被告認識，期間提到丁屋，但無說到購買丁權。他又指從新聞得悉套丁犯法，當日見了15分鐘就離去。

時任大埔梧桐寨村村長丘觀連謂，古乙興曾就證明被告是否原居民一事找他。丘村長於2010年2月簽署文件，證明被告是原居民。

被告的丁屋申請已獲批

地政總署地政主任梁宏輝指，被告於2011年8月到地政總署辦公室作聲明，表示他有地及有丁權，以向政府申請興建丁屋。另一地政主任梁鴻鏘供稱，於2017年6月2日處理被告的丁屋申請。他補充被告的申請已獲批，當日的手續為簽署通知書等文件。梁透露，被告的申請涉及10幅土地。

裁判官裁定本案表證成立，被告下午或出庭自辯。

案件編號：WKCC4440/2018