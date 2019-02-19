少女爭仔疑被燒陰毛　事主稱遭情敵凌虐下身　有人聽到「沙沙聲」

天水圍去年發生懷疑童黨凌虐事件，15歲少女不滿被14歲女生奪愛，涉顆同多名男女凌虐女生，包括掌摑、火燒陰毛等，其中疑有份參與的1女3男否認指控受審。受虐女事主今（19日）透過視像系統作供，她憶述被情敵同其女同伴用各種方法凌虐近一小時，情敵更一邊打她一邊說：「點解（心儀對象）揀你唔揀我。」又稱說：「（我）有咩比唔上你。」事主稱她更當眾被情敵用火機侵犯其下身，期間聽到在場男生說聽到「沙沙聲」。

1女3男被告在西九龍法院否認凌虐14歲女生。（資料圖片）

本案受審的1女3男被告，全部案發時未滿16歲，他們在西九龍少年法庭否認有意圖傷人及協助，及教唆他人有意圖傷人等罪，控罪指於指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X。

相約「傾計」誘會面

控方今傳召現年14歲的女事主作供，控方先播放她的錄影會面片段，情敵及其女同伴事發當天要求與事主見面，並趁天水圍輕鐵站碰見事主時，聲稱想與事主「傾計」並把她帶到天澤公園，同行有另外5名事主不認識的男生。

違抵公園後，女同伴質問事主為何要在社交媒體Instagram說她們「壞話」，事主稱因當時憎恨她們，說畢後即時被女同伴掌摑。情敵擔心有人發現故一行人士把事主帶事主到涉案涼亭。

凌虐期間遭人用M巾貼面

事主憶述在涉案涼亭內遭凌虐近一小時，情敵的女同伴先掌摑事主，而其他同行其他人見狀不斷說「打佢啦，打佢啦」，期間事主道歉，惟女同伴回道：「對唔住大哂？」並欲弄壞涼亭內椅子，5名同行男生上前協助弄壞椅子，情敵及女同伴便用椅腳毆打事主，其中一名男生又用椅腳敲打事主背部。期間有人在事主袋中找到2片未用過的衛生巾，接著她便被人以「M巾（衛生巾）」貼面。

有男生供皮帶作刑具提醒勿整爛

事主續稱，女同伴及後又取去其中一名同行男生的皮帶打她，該男生曾向女同伴提醒「唔好整爛，學校皮帶黎」，女同伴及情敵亦吐口水及以煙頭燙事主，情敵更曾一邊毆打事主，一邊說「點解（心儀對象）揀你唔揀我」，又稱「有咩俾唔上你」。兩女亦著事主躺地上，以雙腳踩在事主身上。

陰毛被燒有人說聽到「沙沙聲」

兩女接著拉高事主上衣，及拉下其褲子，分別捏事主胸部及用火機燒事主陰毛，在旁觀看的男生則表示聽到「沙沙聲」，又稱「好核突」，兩女亦在笑。女同伴及後變本加厲，用破爛的椅腳刺事主的下體，及用可樂淋事主，其他人繼續在旁訕笑。

女同伴繼而說：「好想睇你（事主）光頭個樣。」接著用火機燒事主的頭髮，又叫衣衫不整的事主躺在涼亭旁的草地上。

案件編號：WKCC700018/2018