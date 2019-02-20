電競場地將獲遊戲中心牌照豁免　指引涵蓋設備規格　料第一季公布

營運電競場地須領有遊戲機中心牌照，惟該牌照限制多，令業界難覓合適場地經營。創新及科技局局長楊偉雄今日（20日）在立法會答覆質詢時表示，當局將拆牆鬆綁，電競場所將可獲豁免申請遊戲機中心牌照。當局正制定指引，界定獲豁免條件，包括有關場地是主要用於競賽、有關場地設計及軟硬件設備規格，如有無對賽擂台、網上直播及實時評述的科技器材、大型顯示器等，並會在營運模式方面有特定要求，由政府資訊科技總監辦公室審視，並向民政事務局建議發出豁免令。

電競場地將獲豁免遊戲機中心牌照，當局將於第一季公布詳情。（資料圖片）

由資科辦向民政局建議發豁免令

提出該項質詢的公民黨譚文豪形容，條例所設的限制「非常辣」，如任何方法可以操控影像，都可被視為遊戲機中心，而現時一些遊戲中心設賽車類競賽遊戲，又是否可視為電競等。楊偉雄表示，正制定指引，界定獲豁免條件，包括有關場地是主要用於競賽、場地軟硬件的設備等，與一般遊戲中心的分野，在於有無專業及適用於團隊使用的設備，如有無對賽擂台、網上直播及實時評述的科技器材、大型顯示器、觀眾座位及音響設備等。

在營運模式方面，如該場地可用於電競比賽以外配套活動，如訓練、展示及推廣等，申請者必須提供詳細資料，包括擬辦電競比賽的類型及次數清單，並會要求營運者充分了解電競，如是否認識相關比賽的國際標準。他指，考慮到電競產業的科技變化快，流行的項目會不同，故當局會有彈性處理，會更重視有無系統性的訓練，由政府資訊科技總監辦公室綜合檢視及評審。

按實際營運仍需申請其他牌照

資訊科技界莫乃光提到，在豁免審批上會否設上訴機制。楊偉雄表示，最終營運者是否可獲牌照豁免，是由民政事務局決定。另外，楊偉雄提醒，雖然電競場地獲批可豁免申請遊戲機中心牌照，但營運者須按實際營運情況，如活動涉及餐飲或零售元素，需申領其他相應牌照，而涉及會有觀眾入場，會需要公眾娛樂場所牌照。