明德醫院自去年推社區助產士　已助47個家庭　提供65次家訪

明德國際醫院今（20日）舉行傳媒春茗，講述2018至2019年度服務發展概況。明德國際醫院於去年推出社區助產士服務，由去年5月至今年1月，共協助了47個家庭。明德國際醫院助產士Lily解釋，助產士具專業註冊制度、對藥物有基本認知，有助及早發現問題，聯絡醫療團隊。 而談及2019年的發展，張永基醫生指醫院將提升磁力共振（MRI）系統、推出已包括醫生費用的手術套餐，以及推廣耳鼻喉專科服務。

助產士鄧鳳琼（右四）指，社區助產士團隊在外國已十分常見。（黃詠榆攝）

明德國際醫院於去年推出社區助產士服務，社區助產士團隊約有8人，由去年5月至今年1月，提供了65次家訪。明德國際醫院助產士鄧鳳琼解釋，社區助產士團隊在外國已十分常見，而助產士具專業註冊制度、對藥物有基本認知，有助及早發現問題，聯絡醫療團隊。她說，普遍媽媽在生產後一星期至十日，都會面對很多問題，如不懂處理餵哺母乳，而導致乳頭流血、發炎。

明德國際醫院於去年推出社區助產士服務。（黃詠榆攝）

將斥資一千萬提升MRI系統

而談及2019年發展，張永基醫生指醫院計劃斥資一千萬將磁力共振（MRI）系統提升。而升級後，金屬敏感度會減低，令掃描影像更清晰。新系統亦具備多個貼近病人需要的特點，如減低檢查時儀器發出的聲響、引入無針套件、床的高度降低方便病人檢查。

張又指，現時提供的手術套餐近250個，並已於部分服務範疇推出包含醫生費的手術套餐，如供個別保險公司選用的骨科手術套餐，及供所有病人選用的腸鏡胃鏡套餐。而在2019年，希望增加這類套餐的數目。