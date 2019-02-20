【土地大辯論】高球場2029年可住人　推算最多可建逾2萬伙

發展局局長黃偉綸今日在記者會上表示，「全盤接納」土地供應專責小組去年底提交的建議，並決定僅局部收回32公頃粉嶺高球場用地作房屋發展，同時待三年「特別過渡安排」後，於2023年才正式收回用地，預計2024年開始動工建屋，最快2029年可住人。 政府亦表明公私營房屋比例應與7:3相若，又指本港中長期土地發展已有其它選項，故保留高球場餘下140公頃用地是「合適」的決定。 《香港01》就以過去不同發展計劃推算，32公頃高球場土地，可建1.2萬至2.4萬伙單位。

不少民間團體建議收回高球場用地，以興建公營房屋之用。（資料圖片）

2024年可變熟地建屋

黃偉綸今日（20日）在記者會上表示，接納報告建議，局部發展位於粉錦公路以東的32公頃粉嶺高球場作房屋用途。按程序，政府會於下半年開展詳細技術性研究，料於2021年上旬或之前完成，並向城規會申請引劃土地用途，最快於2024年動工建屋，最快4至5年後，即2028年或2029年可完工，符合小組土地供應短中期的目標。

至於公私營房屋的發展比例，黃偉綸在會上未有答實，他指有機會是7:3比例，或可能更高，強調公營房屋比例必然超過半成。

每公頃地可建377至765個單位

至於32公頃球場用地可釋放多少房屋單位，黃偉綸在會上未有提供實質推算。但規劃署早前委託顧問公司，推算32公頃可供應約4,600單位，但政府強調單位落成量估算較為保守，全以私營房屋單位推算，黃偉綸直言：「唔應該被（估算）縛死。」

參考現時本港新發展區項目房屋供應估算，33公頃元朗橫洲棕地發展，可建成1.7萬個公屋單位，即每公頃可建約515個公營單位；東涌填海造地 130公頃，可建4.9萬個住宅，即每公頃可建約377個單位；佔地約6.4公頃的洪水橋洪福邨，可提供4,900個公屋單位，即每公頃可建約765個單位。以最高及最低的每公頃可建單位比例推算，32公頃高球場用地可建約1.2萬至2.4萬個。

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高球場約八成地保留原有用途 黃偉綸：小組無建議研究

土供組報告未有否定發展粉嶺高球場餘下140公頃作其他用途，指政府倘決定長遠是否有需要作進一步發展，則有需要考慮重置球場的合適地點、重置所需的時間、對球場的生態及文物保育價值的影響，以及支援其他發展所需的基建配套等。

被問到為何不先研究該140公頃用地發展用途，是否擔心得罪權貴等，黃偉綸回應指，小組報告未有建議就此展開研究，在考慮民政事務局就私人遊樂場地契約諮詢檢討結果後，政府已作「通盤考慮」，並指根據民政局的建議，高球場對高爾夫球運動發展貢獻大，現時場地開放程度已超出既定要求。

政府平衝本港各方需要 不揣測司法覆核挑戰

他續指，行政長官會同行政會議在整體考量下，已平衡各方需要，而中長期土地發展已有好多選項，故保留餘下高球場用地是「合適」的決定。至於會否擔心被司法覆核挑戰局部發展高球場的決定，黃則指，「唔會妄自揣測，坦然面對。」

目前粉嶺高球場用地由香港高爾夫球會以1,000元地價承租，租約將於明年8月屆滿。就高球場的32公頃發展項目，政府會設立為期3年的「特別過渡安排」，於2023年才正式收回用地建屋發展。

黃偉綸指，三年過渡期讓香港高爾夫球會「適應」，同時讓政府有時間展開球場的技術研究。根據私人遊樂場用地契約政策檢討結果，高球場將續期至2027年6月。被問到詳細安排如何，黃指，在過渡期間，球會無需要再補地價，但契約政策修訂後，球場或進一步需要開放場地及提升管治要求。