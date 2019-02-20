兌團購機票時涉要客戶加訂酒店　旅遊公司被指先誘後轉銷售案開審

任職領隊10年的男子，3年前在網上以590元團購曼谷來回機票，稱兌換時被逼加訂酒店，才可獲機位。他不想浪費已購得優惠券，遂買下酒店套票，惟出發前3日才知航班取消。事主不滿旅遊公司只肯退機票錢，不賠償酒店費用，事後向海關投訴。涉事公司及職員否認一項作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為罪，案件今（20）於西九龍法院開審。

事主梁成光稱他在Yahoo團購以590元購得來回香港及曼谷機票。（林樂兒攝）

被告為東怡旅遊有限公司，及員工鍾靜雯（下稱：鍾），被指作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為。

買酒店套票便可有機位

事主梁光成供稱，2016年初，他在Yahoo團購以590元購買東怡出售的曼谷來回機票優惠券，並於3月9日，即截止兌換的前一天到東怡旺角總行兌換機票。他先後向鍾提出3個出發日期，但鍾指該些日子無機位，後再稱其餘日期均無法兌到機票。事主查問下得知優惠券不可退款，鍾即表示若梁同時購買酒店套票便會有機位，更可在其優惠券所限的日期外出發。

介紹的均為貴價酒店

鍾向事主介紹兩間酒店，事主指他常住的酒店只需每晚百多元，認為該兩間酒店每晚要價500多元屬昂貴。鍾指公司未有與事主常住的酒店合作，遂介紹其他更便宜的酒店。事主謂，不想浪費已購得優惠券，遂不情願地買下4晚酒店套票，額外再支付1730元，並定於同月14日出發。

數日後獲告知航班取消

事主指3日後鍾來電通知航班取消，他可向航空公司辦退票手續。事主追問下，鍾稱如東怡代為辦理會收取手續費，而東怡不會退還酒店錢，指他買到其他航空公司的機票可照樣入住酒店。事主最終沒有使用到該酒店套票。

事主又稱平時旅行會自行訂機票及酒店，雖任領隊但沒有在酒店內部工作，故對相關項目的認識只比一般人稍多。事主在庭外透露此案是他第一次在網上團購機票。

旅遊業議會認為東怡毋須賠償

辯方盤問時指事主曾向旅遊業議會投訴但不獲受理，事主則回應獲償還一半費用。辯方續透露旅遊業議會認為東怡毋須賠酒店錢，事主其後再向消費者委員會及海關投訴，事主同意。

裁判官押後至3月1日裁決。

案件編號：WKCC5448/2018、WKS17909/2018