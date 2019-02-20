廉署起訴頭髮產品公司前營業員 涉嫌欺詐4.1萬元現金券

廉政公署落案起訴一名44歲的頭髮產品公司前營業員，控告她涉嫌欺詐，藉集合多名客戶的購貨訂單，誘使該公司發出總值逾41,000元的現金券。被告已獲廉署准予保釋，將於明日（21日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署指出，44歲的李靜芳昨日（19日）被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於案發時為頭髮產品公司毅創行營業員，負責向指定地區的髮廊及髮型師推廣毅創行的產品。

毅創行於2013三年至2016年期間，向訂購產品達指定金額的客戶發出現金券。客戶可使用該等現金券為未來訂單付款。該公司不容許其營業員將多名客戶的購貨訂單歸入一張訂單，以誘使該公司發出現金券。

廉政公署提到，其中一項控罪指被告涉嫌於2015年4月10日至2016年3月30日期間，向毅創行虛假地表示一間髮廊訂購了十一張發票上訂明的產品，並意圖詐騙而誘使毅創行向該髮廊發出14,300元的現金券及容許該等現金券在另外八張以該髮廊名義發出的訂單中使用。

另一項控罪指被告涉嫌於2015年6月1日至2016年6月13日期間，向毅創行虛假地表示另一間髮廊訂購了十七張發票上訂明的產品，並意圖詐騙而誘使毅創行向該髮廊發出27,300元的現金券及容許該等現金券在另外十三張以該髮廊名義發出的訂單中使用。