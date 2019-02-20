團購機票涉逼訂住宿案　被告稱錯非在公司　不會因投訴賠款了事

領隊網上團購曼谷來回機票，惟到旅遊公司卻被被逼加訂酒店，領隊向海關檢舉，旅遊公司因而被控先誘後轉銷案續審，旅遊公司董事總經理今（20）出庭自辯，強調公司並沒有把機位預留給購買酒店套票的客人，並稱有人能成功用團購票兌換機票，強調不怕事件曝光，亦不會因事主要求便退錢平息事件。裁判官將於下月1日作裁決。

東怡的董事總經理吳文廣稱不會因有客人要求退款，便賠償了事。（林樂兒攝）

被告為東怡旅遊有限公司（下稱：東怡）及員工鍾靜雯（下稱：鍾），被指作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為。

有人未訂酒店亦換取得支票

東怡的董事總經理吳文廣供稱，該Yahoo團購優惠是與機票代理商洽商後推出，對方會為東怡每日預留泰國東方航空公司的20個機位。辯方問，有無人成功換到機票，吳呈上文件顯示數個成功的例子，其中有人未有加訂酒店亦可換到機票。

他又指，有客人因錯誤購買或未能兌換機票而向Yahoo申請退款，並有獲得款項。

無叫職員迫客買酒店套票

吳謂，東怡營業29年，沒有定罪記錄，也沒著員工逼客人買酒店套票。他續說，鍾已在公司工作近20年，過往不曾遭客人投訴。吳解釋，員工的佣金按人頭計，一人兌換機票，員工便可賺取20元，而客人訂酒店或買保險與否，皆不會影響佣金。

事主在本案只要求退款約兩千元，但吳稱東怡不會為平息事件而退錢，只會如實處理事情。由於問題並非出自東怡或酒店，故不會因事主有所要求而就範，並稱不怕此事破壞商譽。

聲稱團購機票可賺兩成利潤

控方盤問吳時指，機票代理商的報價為每張500元，東怡以590元出售，只可賺取薄利，吳回應約可賺兩成利潤。控方質疑，東怡想客人光顧合作的酒店，卻不以酒店訂單與員工分佣，說法不合理。吳回答此乃公司一貫做法，公司與員工並無覺得不妥。裁判官詢問下，吳供稱員工會主動推介酒店及保險，此案的團購優惠券共售出30套。

職員否認曾稱限定日期無機位

另一被告鍾靜雯則稱，事主曾表示如不獲全額退還，即酒店連機票錢，會向傳媒投訴。她否認曾向事主指優惠券的限定日子均無機位。又否認曾稱加訂酒店後，連限定時段以外的日期也可換機票出發。

控方指被告涉不當營商手法

控方結案陳詞指，此案重點為被告有無作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為，與事主曾否預訂出發日期、向誰投訴等無關。他又指，被告提出成功兌換機票的文件，並不能證明被告沒有在該些交易中作出不當的營銷方法。

辯方結案則謂，控方指控優惠券的機位並不存在，但被告已呈上文件證明有人換取了機票。此外，若控方懷疑被告在其他個案亦有不當行為，其舉證責任在於控方。裁判官把案押後至3月1日裁決。

案件編號：WKCC5448/2018、WKS17909/2018