【旺角騷亂】梁天琦稱被疑似泛民人士喝倒采　感冤屈難受

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂，梁天琦及「美國隊長」容偉業等涉的暴動案續審，梁天琦繼續自辯，稱他當時為想保護市民而舉辦選舉遊行，惟他舉起有本民前成員豎起旗幟時，卻遭人喝倒采，他當時感到冤屈及難受，估計那是來自泛民的人，而泛民當時支持楊岳橋，他當時有感，在這危急情況，為何仍要計較曝光率。

梁天琦稱當天舉起本民前的旗幟，即遭現場人士喝倒采。（資料圖片）

指當時泛民支持楊岳橋

現年27歲的梁天琦繼續作供，於2016年2月9日凌晨，他號召了本民前成員舉辦選舉遊行後，有本民前成員豎起旗幟，但卻被人喝倒彩，他當時感到冤屈及難受，又認為當時喝倒采的人或屬泛民主派支持者，因當時泛民主派在補選中支持對手楊岳橋，他質疑為何當時如此危急的情況，還要計較曝光率。

梁天琦作供時指，當時泛民人士普遍支持楊岳橋。（資料圖片）

以為辦遊行可助警用暴力

梁指，他及後眼見警方的裝備升級，且增援人數亦增多，又留意到有警員背著疑裝有催淚水劑的黃色背包，相信警方很大機會向前推進，但他本打算一直留守原地，因為相信舉辦合法遊行，置身於警方及市民中間，便可阻警方向市民使用暴力，他又強調只是一直叫本民前成員留守，當時認為本民前成員大約只有30人以內。

聞黃台仰叫向前衝感疑惑

直至凌晨一時多，黃台仰著身邊的人向前衝，梁聞言曾一度表示：「衝？點衝呀？」並示意黃望向警方的裝備，但黃台仰卻說：「你唔衝佢地都衝埋黎啦。」故在黃台仰大叫「3、2、1，去」時，他亦向前衝撞向警方盾牌，但卻被警棍擊中頭頂及頭側，又被胡椒噴霧噴中頸及面部，故向後退，他直言沒想過以暴力對待警方。

被告梁天琦、李諾文、林傲軒及容偉業均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日間，於旺角砵蘭街參與暴動。案件明續。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016